Консультацию врача-репродуктолога из Москвы можно получить в клинике репродукции «Вита Эко» 12 и 14 октября

10.10.2017 [Новости компаний]
Консультацию врача-репродуктолога из Москвы можно получить в клинике репродукции «Вита Эко» 12 и 14 октября

Доктор-репродуктолог занимается проблемами бесплодия. На первичном приеме специалист проводит осмотр, делает УЗИ, задает ряд вопросов, кающихся здоровья, назначает диагностические мероприятия для будущих родителей.

Нарушения в работе репродуктивной системы более тяжело поддаются лечению после 35 лет. Поэтому семейной паре следует обратиться к репродуктологу в случае отсутствия зачатия в течение года совместной жизни без использования средств контрацепции.

«К нам приходят самые разные пары, у кого-то ЭКО впервые – и они переживают, как пройдёт процедура, у кого-то за плечами уже несколько попыток, в том числе неудачных. Наша задача найти для каждого индивидуальную программу лечения и подобрать подходящую именно для них схему протокола ЭКО. Кроме того, мы большое внимание уделяем тому, чтобы не только получить заветную беременность, но и максимально подготовить женщину к благополучному вынашиванию и рождению здорового ребеночка», – комментирует гинеколог-репродуктолог клиники «Вита Эко Елена Голенева.

Специалисты клиники рекомендуют на прием к репродуктологу приходить вдвоем, т.к. проблемы с бесплодием могут быть как у женщины, так и у мужчины, и даже у обоих вместе.

Следует взять с собой все результаты предыдущих обследований (если таковые проводились) и не бояться отвечать на вопросы на приеме у врача. Смущаться также не стоит. Все это поможет доктору составить наиболее полную картину состояния репродуктивного здоровья пациентов и разработать дальнейшую лечебную программу.
Репродуктологи ведут прием в клинике «Вита Эко» по адресу: Вологда, ул. Герцена, 50.
Узнать более подробную информацию или записаться на прием к репродуктологу можно по телефону: 26 44 26

Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Тэги: Вита
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Политологи о назначении Андрея Травникова главой Новосибирской области: «Варягов там не любят»
Андрей Травников назначен исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области
В Вологде на Пошехонском шоссе неизвестный напал с ножом на девушку
Врио мэра Вологды Сергей Воропанов об уходе Андрея Травникова: «Это, конечно, было сюрпризом»
В Вологде длинные очереди на прием к врачу-ортодонту: запись идет на 2020 год
Перед назначением на должность главы Новосибирской области Андрея Травникова испытали прыжком со скалы
16-летнего подростка, нападавшего на девушек в районе Пошехонского шоссе, вычислили с помощью камер видеонаблюдения
В Париже умер первый программный директор кинофестиваля VOICES Игорь Гуськов
Временно исполняющим обязанности мэра Вологды назначен Сергей Воропанов
В Вологде сносят здание овчинно-меховой фабрики на улице Машиностроительной
02.10.2017 [Общество]

Вологодская область потратит 2 млн рублей на покупку «антишпионского» спецоборудования

4726
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16-летнего подростка, нападавшего на девушек в районе Пошехонского шоссе, вычислили с помощью камер видеонаблюдения
В Вологде запретят стоянку грузовых машин в районе перекрестка улиц Западной и Гагарина
В Петрозаводске строят деревянную ладью для музея археологии Череповца
В Вологде неизвестные подожгли припаркованную во дворе дома "Волгу"
Спасо-Каменный монастырь в Усть-Кубинском районе официально стал действующим
В Вологде 12 октября пройдет суд по делу о выселении приемной семьи из «Детской деревни SOS»
В Вологде задержали подозреваемого в нападении на девушку в районе Пошехонского шоссе
 
04.10.2017 [Общество]

Услышать Сашу

2890
0
10.10.2017 [БлогоVO]

СтопХам по-Вологодски

721
0
10.10.2017 [Обзор Прессы]

В деревне Панькино дорога превратилась в грязное месиво

479
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика