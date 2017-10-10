Консультацию врача-репродуктолога из Москвы можно получить в клинике репродукции «Вита Эко» 12 и 14 октября

Доктор-репродуктолог занимается проблемами бесплодия. На первичном приеме специалист проводит осмотр, делает УЗИ, задает ряд вопросов, кающихся здоровья, назначает диагностические мероприятия для будущих родителей.



Нарушения в работе репродуктивной системы более тяжело поддаются лечению после 35 лет. Поэтому семейной паре следует обратиться к репродуктологу в случае отсутствия зачатия в течение года совместной жизни без использования средств контрацепции.

«К нам приходят самые разные пары, у кого-то ЭКО впервые – и они переживают, как пройдёт процедура, у кого-то за плечами уже несколько попыток, в том числе неудачных. Наша задача найти для каждого индивидуальную программу лечения и подобрать подходящую именно для них схему протокола ЭКО. Кроме того, мы большое внимание уделяем тому, чтобы не только получить заветную беременность, но и максимально подготовить женщину к благополучному вынашиванию и рождению здорового ребеночка», – комментирует гинеколог-репродуктолог клиники «Вита Эко Елена Голенева.

Специалисты клиники рекомендуют на прием к репродуктологу приходить вдвоем, т.к. проблемы с бесплодием могут быть как у женщины, так и у мужчины, и даже у обоих вместе.



Следует взять с собой все результаты предыдущих обследований (если таковые проводились) и не бояться отвечать на вопросы на приеме у врача. Смущаться также не стоит. Все это поможет доктору составить наиболее полную картину состояния репродуктивного здоровья пациентов и разработать дальнейшую лечебную программу.

Репродуктологи ведут прием в клинике «Вита Эко» по адресу: Вологда, ул. Герцена, 50.

Узнать более подробную информацию или записаться на прием к репродуктологу можно по телефону: 26 44 26



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