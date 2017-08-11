Контракт на благоустройство Набережной VI Армии в Вологде заключат с ООО «Магистраль»

Благоустраивать Набережную VI Армии в Вологде будет та же компания, которая ранее некачественно обустроила противоположный берег реки - Пречистинскую набережную. Напомним, благоустройством этого участка занималась в 2015 году ООО «Магистраль». Через полгода после сдачи объекта компанию обязали делать устранять недоделки, так как набережная стала разваливаться.

24 июля прошел аукцион на «Выполнение работ по объекту: «Благоустройство набережной от моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (берегоукрепление)». На него поступила только одна заявка – от ООО «Магистраль».

Общая сумма контракта - 265 181 410 рублей. Деньги на берегоукрепление выделены из Федерального бюджета и бюджета Вологодской области. Первая очередь работ по берегоукреплению должна завершиться уже 25 ноября 2017 года (см. полный список работ в галерее).

В контракте говорится, что берегоукрепление набережной пройдет в три этапа. Все этапы делятся на две очереди. До 25 ноября 2017 года должны быть произведены работы по благоустройству от улицы Комсомольской до Чернышевского. А полностью работы по берегоукреплению должны закончить до 25 ноября 2019 года.

В документации определен и гарантийный срок на выполненные работы: «Срок гарантии качества с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ составляет: регуляционные сооружения - 10 (десять) лет, берегоукрепление откоса (мощение камнем) – 6 (шесть) лет». За время гарантийного срока подрядчик должен сам устранить выявленные дефекты.

Напомним, после выполнения фирмой «Магистраль» работ на Пречистенской набережной соцсети стали заполняться фотографиями вологжан, возмущенным качеством работ. Сумма контракта тогда составила 58 миллионов рублей.

Почти сразу после сдачи объекта там стала слезать краска, отваливаться керамогранит. По поручению главы города и после получения экспертных заключений Департамент градостроительства и инфраструктуры совместно с правовым управлением должен собирался направить иск в суд к ООО «Магистраль». Однако, насколько нам известно, такого иска не было.