Администрация Вологды вновь объявит конкурс на обслуживание маршрута №37э

11.08.2017 [Общество]

Администрация Вологды на следующей неделе вновь объявит конкурс на обслуживание городского маршрута №37э. На предыдущий не поступило ни одной заявки от компаний-перевозчиков, сообщили в городской администрации.

Накануне мы писали о том, что «ВологдаТранс» разместил в автобусах и остановках объявления о том, что прекращает работу на маршруте №37э с 1 сентября. Это связано с тем, что у компании, которая временно обслуживала этот маршрут, завершился контракт.

На обслуживание маршрута 37Э был объявлен конкурс среди перевозчиков, но он не состоялся. Ни одна из транспортных компаний не заявила о своем желании работать на этой линии. В пресс-службе городской администрации эту ситуацию объясняют тем, что протяженность маршрута составляет 23 километра, то есть расстояние, сравнимое с пригородными перевозками, при этом возят пассажиров по городскому тарифу.

Как сегодня заявили в департаменте городского хозяйства, конкурс будет объявлен вновь уже на следующей неделе.

- Альтернатива у вологжан есть - это маршрут № 37. Он также соединяет центр города и село Молочное, но идет через проспект Победы. Если с конкурсом будут задержки или перевозчика не удастся найти, маршрут № 37 будет продлен до Дома ветеранов в селе Молочное, где сейчас находится конечная остановка 37э. Также на линии будет увеличено количество машин, чтобы транспортное сообщение осуществлялось более четко. На 37-й маршрут будут добавлены и низкопольные автобусы, предназначенные для маломобильных категорий граждан, - прокомментировал начальник департамента городского хозяйства Вологды Антон Мусихин.

Тэги: общественный транспорт, автобусы
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