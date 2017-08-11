Администрация Вологды вновь объявит конкурс на обслуживание маршрута №37э

Администрация Вологды на следующей неделе вновь объявит конкурс на обслуживание городского маршрута №37э. На предыдущий не поступило ни одной заявки от компаний-перевозчиков, сообщили в городской администрации.

Накануне мы писали о том, что «ВологдаТранс» разместил в автобусах и остановках объявления о том, что прекращает работу на маршруте №37э с 1 сентября. Это связано с тем, что у компании, которая временно обслуживала этот маршрут, завершился контракт.

На обслуживание маршрута 37Э был объявлен конкурс среди перевозчиков, но он не состоялся. Ни одна из транспортных компаний не заявила о своем желании работать на этой линии. В пресс-службе городской администрации эту ситуацию объясняют тем, что протяженность маршрута составляет 23 километра, то есть расстояние, сравнимое с пригородными перевозками, при этом возят пассажиров по городскому тарифу.

Как сегодня заявили в департаменте городского хозяйства, конкурс будет объявлен вновь уже на следующей неделе.