В Великом Устюге возбуждено уголовное дело из-за смерти пациента, которому вовремя не оказали медпомощь

11.08.2017 [Общество]

В Великом Устюге следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи 31-летнему местному жителю. Из-за полученной травмы головы мужчина неоднократно обращался за помощью к врачам, но был госпитализирован только после того, как впал в кому. Медики не могли поставить ему верный диагноз, в итоге устюжанин умер в реанимации.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, в конце июля мужчина, получивший травму головы при падении с велосипеда, дважды обращался в медицинское учреждения Великоустюгского района с жалобами плохое самочувствие и головные боли. После обследования ему выставили диагноз «ушибленная рана волосистой части головы, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга», но госпитализирован мужчина не был. Вернувшись домой, в ночь на 1 августа он впал в кому, его увезли в больницу на скорой. 8 августа мужчина скончался в реанимации от перелома свода и основания черепа, ушиба и размозжения головного мозга, отека и дислокации головного мозга.

Несмотря на то, что в период с 29 июля по 8 августа состояние мужчины ухудшалось, медицинским персоналом больницы не было принято надлежащих мер для постановки правильного диагноза и выбора соответствующего способа лечения.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния. Изъята медицинская документация и назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала и сделаны выводы о своевременности и качестве мер по оказанию врачебной помощи, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ведется следствие.

Тэги: здравоохранение
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