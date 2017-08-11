На Смердомском стекольном заводе в Чагодощенском районе построят новый цех

11.08.2017 [Экономика]

На Смердомском стекольном заводе в Чагодощенском районе сегодня дали старт строительству нового модернизированного цеха, сообщает пресс-служба губернатора области.

В рамках проекта будет возведена новая стекловаренная печь, обновится система энергоснабжения, производственные процессы и технологии. Появятся подразделения, где будут расположены участки охлаждения, упаковки и складирования готовой продукции.

Производственные мощности нового цеха будут рассчитаны на выпуск до 125 млн. бутылок в год.  «Северная стеклотарная компания» инвестирует в модернизацию предприятия около 1,5 млрд рублей.

- «Северная стеклотарная компания» - наш надежный партнер. На Экономическом форуме в Санкт-Петербурге мы подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по развитию стекольного производства. Ему был присвоен статус масштабного инвестпроекта для получения региональных налоговых льгот и предоставления земельного участка без конкурса. Сейчас все наши договоренности с инвесторами выполняются в полном объеме. Планируется, что будет проведена масштабная реконструкция предприятия, которая позволит заводу выйти на европейские рынки и стать одним из лучших не только в России, но и за рубежом», - рассказал губернатор Олег Кувшинников.

По словам главы региона, реализация проекта позволит открыть новые рабочие места и увеличить поступления налогов в бюджет области и района.

Напомним, Смердомский стекольный завод - одно из старейших предприятий Вологодской области, которое было основано в 1897 году. В 2000 году на завод был подведен природный газ, модернизировались производственные процессы и инженерные сети. В 2008 введена в эксплуатацию новая стекловаренная печь производительностью 230 тонн в сутки.

Тэги: заводы, промышленность
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