В Вологде грабитель попросил прохожего вызвать скорую для избитого им мужчины

Вологжанин избил знакомого, отобрал у него сотовый телефон и серебряную цепочку с крестиком, а потом попросил прохожего вызвать пострадавшему скорую. Инцидент произошел на улице Судоремонтной областной столицы.

В полицию Вологды поступил звонок от местного жителя. Мужчина рассказал, возле дома №46 по улице Судоремонтной к нему подошел незнакомец и попросил вызвать скорую помощь для другого человека, а сам продолжил свой путь. По словам очевидца, руки мужчины были испачканы кровью.

- Бдительный вологжанин проследил за передвижениями подозрительного гражданина до приезда сотрудников полиции. На указанный адрес незамедлительно прибыли дежурившие неподалеку сотрудники отдельного батальона. Полицейские установили, что между двумя мужчинами у дома № 46 по ул. Судоремонтной произошел конфликт, в результате которого 40-летний вологжанин похитил у своего 39-летнего знакомого сотовый телефон и серебряную цепочку с крестиком, при этом нанес потерпевшему несколько ударов кулаком, - сообщает региональное управление МВД.

В итоге подозреваемого полицейские доставили в отдел для выяснения обстоятельств, а потерпевшему, которого обнаружили сидящим на скамейке во дворе, оказали первую помощь. Позднее мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ведется следствие.