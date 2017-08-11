Минкульт не даст Вологодской области 350 млн рублей на дворец для Деда Мороза в 2017 году

11.08.2017 [Общество]

Правительство решило сократить финансирование целевой программы «Культура России 2012-2018», поэтому средства на строительство дворца Деда Мороза в Великом Устюге в этом году выделены не будут. Об этом говорится в постановлении правительства.

В 2017 году расходование средств на федеральную целевую программу «Культура России» (2012-2018 гг) сократится на 46,1 млрд рублей, что составляет примерно 24% от общего бюджета.

Кроме Дома Деда Мороза без финансирования останутся еще восемь проектов в разных регионах России. Отмечается, что, возможно, деньги на них выделят при формировании бюджета на следующие годы.

 «Насколько мне известно, в Минэкономразвития России были направлены предложения Минкультуры России в проект федерального бюджета в части расходов инвестиционного характера на 2018-2020 годы с учетом строительства нового Дворца Деда Мороза. Речь идет о дополнительной потребности в размере 186,1 млн руб. Рабочей группой «Социальная Сфера» при Минэкономразвития России данное предложение поддержано, и рекомендовано к включению в так называемый «лист ожидания». Межведомственной комиссией при Минэкономразвития России данная позиция также поддержана. Таким образом, представленный вопрос будет внесен на рассмотрение Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам, заседание которой запланировано на сентябрь – октябрь 2017 года», - пояснил начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Напомним, в июле этого года власти Вологодской области попросили у Минкульта 350 млн рублей на строительство нового дворца для Деда Мороза. По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, старый дом в Великом Устюге не вмещает всех желающих.

Тэги: бюджет, Дед Мороз
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