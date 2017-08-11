Коммунальные тарифы в Вологодской области выросли на 4,7%

11.08.2017 [Общество]

Вопреки цифрам, которые утвердило правительство РФ касательно роста коммунальных тарифов с 1 июля 2017 года, в Вологодской области они подорожали не на 4,3%, а на 4,7%. Такие данные публикует Вологдастат. Самым «дорогим» городом области в сфере ЖКХ  традиционно оказался Великий Устюг.

Квитанции, которые устюжане получили за июль, вызвали у них недоумение. Указанные там суммы в два раза превышают тарифы предыдущих месяцев.

«Май - 1034,21 за подогрев воды, за июль уже 2217,07 рублей», - пишет житель Великого Устюга Владимир Сафронов.

По данным федерального статистического наблюдения за изменением цен и тарифов на потребительском рынке Вологодской области, плата за коммунальные услуги в июле стала обходиться вологжанам дороже в среднем на 4,7%. Самый большой рост тарифов наблюдается в графе в «водоотведение» - на 6,2%, тарифы на холодную воду выросли на 5,4%, электричество - на 4,9%, горячую воду - на 4,6%, газ - на 4,5%, отопление - на 4,3%.

Это больше, чем жителям обещали ранее. Напомним, что в январе 2017 года пресс-служба областного правительства сообщала, что рост тарифов за потребление коммунальных услуг в Вологодской области составит не более 5,9 %.  В частности, на тепловую энергию – 3,8%, на водоснабжение – 5,4%, на водоотведение – 5,3%, на электроэнергию – 4,9%, на природный и сжиженный газ – 3,9%.

В разных районах Вологодской области тарифы разительно отличаются. Самые высокие тарифы на отдельные виды коммунальных услуг, как уже было сказано выше, отмечены в Великом Устюге. Одни из самых низких тарифов – в Череповце. К примеру, за отопление устюжанин заплатит по тарифу 2069,72 рубля за Гкал, а житель Череповца - 1464,38.

Напомним, что в июне этого года в Вологодской области был составлен рейтинг энергоэффективности систем теплоснабжения муниципальных образований региона. В списке районов с низкой энергоэффективностью систем теплоснабжения оказался в том числе и Великоустюгский район. 

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Тэги: ЖКХ, тарифы
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