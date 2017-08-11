Музей веры и суеверий откроется 13 августа в Вологодском районе

Музей веры и суеверий откроется 13 августа в поселке Песочное Вологодского района. Его посетителям расскажут о происхождениях суеверий, шаманских культах и истории православия.

- Мы стартуем с трех экспозиций. Это экспозиция о народных суевериях, которые присутствуют в жизни практически каждого человека, вторая экспозиция – о язычестве славян и немного о шаманских культах, которые существуют до сих пор и в некоторых субъектах России, и в других странах. Третья экспозиция посвящена истории православия начиная с Ветхого Завета, - рассказал Newsvo автор проекта Евгений Краснов.

Экспозиция о народных суевериях проиллюстрирована 13 лубочными картинками, которые специально для музея написал вологодский художник Евгений Родионов. Кроме того, в музее можно будет узнать о происхождении того или иного суеверия и даже специально нарушить тот или иной запрет.

- Если человек решил отказаться от суеверия в своей жизни, то в музее можно его нарушить – например, просыпать соль или посидеть на углу стола, не рискуя семь лет не выйти замуж, посвистеть в доме, - говорит Евгений Краснов.

О язычестве славян расскажут их предметы быта, изображения оберегов. На экскурсии также можно будет узнать, например, об истории «Велесовой книги» и легендах, связанных с ней.

Православная часть экспозиции посвящена Ветхому завету, Новому Завету, эпохе гонений и эпохе Вселенских соборов. Посетители выставки увидят старинные религиозные книги, предметы, которые используются во время богослужения, и даже смогут примерить монашеские вериги.

- Цель музея – показать разницу между суеверием и культом, между культом языческим и монотеистической религией. Она есть, она существенная, и такой музей нужен для того, чтобы люди в этом отношении не путались и двигались по духовному пути, - отмечает Евгений Краснов.

Официально музей откроется в это воскресенье, 13 августа, а затем будет работать для посетителей по записи и в определенные выходные дни. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 89115364143 или в группе Музея веры и суеверий в социальной сети.