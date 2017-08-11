Аттракцион неслыханной жадности

Евгения Сибирцева

Скандальная ситуация с невыплатой зарплат судподрядчикам, выполнявшим капремонт дома на Зосимовской 69 в Вологде, дошла до правоохранительных органов.

Напомним, в мае рабочие обратились в наше издание – им не выдавали зарплату с февраля. Руководитель ООО «ОВК Строй Связь», с которым заключили контракт на капремонт этого дома, тогда заверил Фонд капремонта, что проблем с оплатой нет. Однако работы субподрядчикам так и не оплатили.

Более того, оказалось, что у этого подрядчика несколько проблемных домов, не только в Вологде, но и в Череповце. В Вологде один из субподрядчиков уже обратился в полицию и прокуратуру с требованием возбудить дело о мошенничестве. Так намерены поступить и другие субподрядчики, если на этой неделе им не выплатят долги по зарплате.

Зосимовская, 69. Фото Newsvo.

«Совести-то у меня вагон, а вот времени нету»

Фирма ООО «СК Браво» Игоря Горячева – одна из тех, кого подрядчик «ОВК Строй Связь» оставил без денег. Его бригада выполняла на доме по Зосимовской, 69 архитектурные работы на фасаде.

- Работы мы начали 24 мая, по договору нужно было завершить 24 июня. Мы сдали объект 12 июля. Причина задержки была в том, что все время шли дожди, во время которых такие работы выполнять нельзя, плюс «ОВК Строй Связь» несвоевременно подвозили нам материалы для работ, - поясняет Игорь Александрович.

Когда работы были завершены, началось необъяснимое.

- Директор «ОВК Строй Связь» Виктор Галухин отказывался принимать у нас объект без объяснения причин. Они хотели рассчитываться с нами через каждые 50 метров (ред. – речь идет о периметре дома, где проводились работы по восстановлению побитых плинтусов), это было сказано при свидетелях, в том числе бухгалтере. А в итоге они нам полностью не заплатили даже по первой части договора. Договор был заключен на 229 кв. м., мы все это сделали. Но Галухин вдруг исчез и перестал брать трубку. Постоянно присылал СМС «Я перезвоню», но так и не перезванивал, - рассказывает Игорь Горячев.

Игорь Александрович показывает на своем сотовом телефоне шквал однотипных СМС от Виктора Галухина, которые датируются периодом с 7 июня по 13 июля:

- Когда я ему сказал «Приди хотя бы прими работы и подпиши акты приемки, я даже денег не прошу. Прими, а оплатишь потом», он опять ответил, что ему некогда. Я предложил самому к нему приехать с документами, раз ему некогда, а он в ответ сказал, что не надо к нему ездить, ему принимать работы некогда, - продолжает Игорь Александрович.

На сегодня ООО «ОВК Строй Связь» не выплатило их бригаде 197 тысяч рублей.

Мифические претензии

10 августа представители администрации Вологды осматривали дома, где сейчас проводится капремонт. В их числе был и дом на Пролетарской, 73, где работы выполняет «ОВК Строй Связь».

Когда корреспондент Newsvo спросил заместителя директора Фонда капремонтов Вологодской области Олега Волохова, почему вопрос с зарплатой субподрядчикам на Зосимовской, 69 до сих пор не решен, тот ответил, что есть претензии к работам на фасаде:

- Работы по фасаду до сих пор не приняты. Есть недостатки, которые рабочим еще придется устранять. Расчет с подрядчиком не произведен, соответственно, подрядчик не рассчитался с работниками. Как только подрядчик все устранит, предоставит бумаги, пройдет оплата подрядчику, подрядчик рассчитается с рабочими, - сказал Олег Волохов.

Однако по словам субподрядчика Игоря Горячева, это не так. Все работы давно уже сданы, никто им официально не предъявил никаких претензий, а работы попросту не принимают.

Как нам рассказал Игорь Александрович, Виктор Галухин постоянно отказывался принимать объект по причине занятости. При этом никаких актов о том, что его что-то не устраивает в выполненных работах, Галухин также не подписал, хотя именно это он обязан был сделать, если у него были претензии к качеству.

Это подтвердил и бригадир «СК Браво» Андрей Смирнов.

- Сам-то он (ред. - Галухин) наверх не поднимался. По идее, комиссия – представители с их стороны и с нашей стороны - должна была подняться наверх, осмотреть все, составить дефектную ведомость, если что-то не так, и сроки устранения. А тут, уже после того, как Галухина вызвали в ОБЭП, начались вдруг разговоры о каких-то якобы претензиях, при этом официально их никак не предъявляют, как положено. А до вызова в ОБЭП он вообще не говорил, что ему что-то не нравится по качеству. Наоборот, когда приезжал, говорил, что его все устраивает, у нас есть свидетели. На объект он приезжал, но именно тогда, когда нас с Игорем Александровичем там не было, хотя Горячев ему много раз звонил и просил о встрече, чтобы тот принял работы.

Андрея Смирнова больше всего беспокоит положение работников: люди остаются без зарплаты, у многих семьи с детьми.

- Еще и за просрочку высчитали, хотя в ней виноваты не мы – нам «ОВК Строй Связь» невовремя материалы поставило. Плюс задержка была из-за того, что они не договорились с магазинами (ред. – речь идет о магазинах на первом этаже дома наЗосимовской, 69), нам пришлось самим ходить это улаживать. Это неделя-две, пока нас соизволили пустить для выполнения работ.

В итоге рабочие не могут дождаться ни предъявления претензий по качеству, ни зарплаты. Ситуация попросту зашла в тупик.

- Когда мы поняли, что бесполезно добиваться акта приемки и оплаты работ по телефону, мы составили акты выполненных работ и отправили Галухину вместе со счетами на оплату заказными письмами с уведомлением. Всего мы направили три таких письма. В третьем письме мы уже направили претензию. Ни на одно письмо ответа не было, - говорит Игорь Горячев. (ред. – у нас имеются копии этих писем с описью вложенных в них документов).

Субподрядчику не оставалось ничего, кроме как обратиться в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по факту мошенничества. Заявление Игоря Горячева там приняли 24 июля.

- Галухина уже вызывали на допрос, и там он сослался совсем на другие причины того, почему работы не были приняты - якобы его не устраивает качество. Но спрашивается, почему же он тогда не предъявлял нам никаких претензий? Их не было, ни устных, ни письменных. Он тогда должен был написать в акте приемки, что качество его не устраивает, но он этого не сделал – вместо этого он не отвечает на звонки и избегает встреч, - справедливо отмечает Игорь Александрович.

Зосимовская, 69. Фото Newsvo.

Ошибка в договоре?

Выяснилась и еще одна странная деталь. Виктор Галухин сказал субподрядчику, что никаких заказных писем не получал. Когда Игорь Александрович стал разбираться, как так получилось, то пришел к выводу, что директор «ОВК Строй Связь» специально указал в договоре неправильный юридический адрес своей фирмы.

- Он указал Череповец, Шекснинский пр., д. 25г. Там стоит его печать, Галухина, и его личная роспись. Мы ему посылали туда заказные письма с описью, чтобы он принял первую и вторую часть работ. В прокуратуре, когда мы первый раз там были, нам посоветовали найти адрес, где они зарегистрированы по налоговой, и посылать туда. Мы нашли его. Оказалось, что в адресе у номера дома нет буквы «г». То есть они специально указали в договоре неправильный адрес.

Узнав про эту «уловку», Игорь Александрович отправил все документы на правильный адрес. Однако ответа снова не получил.

- Когда мы встретились с Галухиным снова – я, бригадир Правушков, который выполнял сантехнические работы, Галухин сказал, что буква «г», мол, ошибка. Я его спрашиваю, как же он заключал тогда договор, а он в ответ, мол, зарегистрирован, но не сидит там, а где другой офис – не скажет. Когда я подал заявление в правоохранительные органы, мне там сразу сказали, что усматривают в этом мошенничество по ст. 159. Информация передана в ОБЭП. Галухина и свидетелей туда уже вызывали, - рассказал Игорь Горячев.

В городском УМВД нам подтвердили, что по данному факту ведется проверка.

В понедельник 14 августа руководитель «СК Браво» намерен подать заявление в суд.





Обманутые субподрядчики

Помимо рабочих, ремонтировавших фасад, зарплаты уже давно не получали и другие бригады, например, сантехников, хотя у них все акты приемки работ уже подписаны и никаких претензий к качеству также не было.

По словам субподрядчиков, все денежные вопросы от лица фирмы «ОВК Строй Связь» решает Алексей Клевцов. Хотя, согласно данным из открытых источников, отношения к фирме «ОВК Строй Связь» он официально не имеет. В учредителях числятся Светлана Клевцова и Олег Гончаренко.

- Он даже сам звонил мне, когда все эти проблемы у нас с оплатой начались. Пообещал, что заплатит, - говорит Игорь Горячев.

Напомним, в мае Алексей Клевцов давал комментарии Newsvo по поводу оплаты труда за капремонт на Зосимовской, 69. Тогда Алексей Геннадьевич сказал, что оплата производится регулярно, а все, что говорят рабочие, - это «наговоры». Он подтвердил только задолженность по сантехническим работам, поставив это в вину жильцам двух квартир в доме – по словам Клевцова, те отказывались подписывать акты приемки работ, поэтому они считались несданными.

Однако на сегодня вопрос с «несговорчивой» квартирой уже давно решен, акты приемки подписаны, но денег рабочие так и не получили.

- Нашей бригаде должны еще 350 тысяч рублей, причем это мы пошли на уступки, по договору нам должны еще больше. Мы согласились на снижение суммы, лишь бы на этой неделе все выплатили. Там повысчитывали с нас непонятно за что, но хотя бы эти деньги отдали, люди сидят без зарплаты со 2 февраля. Вот только на прошлой неделе, когда Игорь Горячев обратился в правоохранительные органы, перевели нам 150 тысяч и все. У нас все работы приняты, все акты подписаны, претензий нет. Периодически звоню в фонд капремонта, там все время говорят, мол, «ОВК Строй Связь» не может нормально оформить документацию. В фонде говорят «Все объемы подписаны, деньги не переводим, потому что «ОВК Строй Связь» не может правильно оформить документацию». Второй месяц уже звоню, сколько это уже может продолжаться? – удивляется руководитель еще одной бригады, Юрий Правушков.

Они выполняли в доме сантехнические и другие работы. Как и у бригады, ремонтировавшей фасад, ситуация с оплатой труда сантехников зашла в тупик.

- Получается, мы ждем, пока «ОВК Строй Связь» все оформит правильно, а люди-то без денег сидят, но их не касаются эти проблемы с документами, Они-то работу сделали и с меня деньги требуют, они ведь не знают никакого Галухина, никакого Клевцова. Вот только минут 15 назад Галухину звонил, ничего добиться не могу. Ссылается на какие-то недоделки, но это неправда, потому что все принято и подписано, в фонде это подтвердили. Спрашиваю, когда они правильно оформят документацию, отвечает – не знаем. Договаривались, что до Дня строителя рассчитаются полностью, но уже среда, а денег нет. С этим домом на Зосимовской непонятно что творится. Работаю с 1982 года и первый раз с такой фирмой сталкиваюсь, когда так людей кинули, - говорит Юрий Юрьевич.

Зосимовская, 69. Фото Newsvo.

Обманутые рабочие настроены решительно и готовы тоже обратиться в полицию, если до Дня строителя, 13 августа, им не выплатят деньги.

Бригадир сантехников Александр Махалов рассказал, что и Фонд капремонтов, и жильцы их работой довольны, и не понимают, почему им не выдают зарплату:

- С ноября 2016 года начали работать, а до сих пор рассчитаться с нами не могут. Говорят, денег нет. А зачем тогда работников нанимали? Месяца 2,5-3 назад мы встречались у них в офисе на Московском шоссе, и Клевцов, и Галухин там были. Сказали, будут платить, но так ничего и не выплатили. Мы все сделали по договору, работы выполнены, а денег нет. Фонд капремонта в лице Башкирцева сказал, что у них претензий к нам нет. Со всеми жильцами все прекрасно, все нам акты подписали, претензий у них тоже к нам нет. Исаак Абрамович Подольный (ред. – писатель живет в этом доме) даже свою книгу для меня подписал «Уважаю хорошую работу и ценю».

По нашим данным, по договору бригаде Юрия Правушкова должны выплатить около 1 млн рублей. В связи с этим возникает вопрос: если доведенные до отчаяния субподрядчики устно согласятся на меньшую сумму, а ООО «ОВК Строй Связь» получит от Фонда капремонта те суммы, которые прописаны в договорах, то кому пойдет разница? «Подрядчик не умеет работать, не хочет работать» На встрече с журналистами 10 августа первый заместитель мэра Вологды Сергей Воропанов подтвердил, что у «ОВК Строй Связь» уже давно проблемы с капремонтом.

- Это проблемная организация, по которой мы из месяца в месяц переносим срок. Опять работы не выполнены. Перекладывается ответственность на жителей, якобы они взяли на себя ответственность перенести работы с прошлого года на этот, а на самом деле это подрядчик не успевал их выполнить. Сейчас говорят, что в квартиры не могут попасть. Но это все отговорки. Подрядчик не умеет работать, не хочет работать. Единственное, что меня радует – это то, что работы, которые выполняются по новым объектам, там этого подрядчика нет, - рассказал Сергей Воропанов при посещении дома на Пролетарской, 73.

По словам представителей фонда капремонтов, работы на оставшихся четырех объектах «ОВК Строй Связь», перенесенных с прошлого года, в ближайшее время будут завершены. За просрочку, согласно заключенным договорам, компании грозят штрафы.

- Штрафы прописаны 0,2% за каждый день необоснованной просрочки. У этого подрядчика семь проблемных домов, перенесенных с прошлого года, тут надо привязываться к сумме каждого конкретного договора. Из семи домов (ред. – взятых «ОВК Строй Связь») сейчас работы еще ведутся на четырех адресах: Беляева, 26; Зосимовская,5; Зосимовская,69; Пролетарская,73. Остались мелочи, до 15 августа все работы подрядчик закончит, - рассказал заместитель директора Фонда капремонтов Вологодской области Олег Волохов.

Еще три дома из семи - это Маяковского, 24б, Гиляровского, 16, Тополевый переулок, 20.

Напомним, в мае 2017 года фирме «ОВК Строй Связь» пригрозили расторжением контракта.

- Не умеете – не надо. Зачем беретесь? Месяц назад сюда приезжали, вы леса выставляли, эту работу можно было уже сделать. Два человека вчера, ни одного человека сегодня. Где народ? На один объект заехали – нет людей, на второй – нет людей, - высказал претензии Виктору Галухин первый заместитель мэра Сергей Воропанов во время посещения домов, где ведет работы по капремонту «ОВК Строй Связь».

Комиссия во главе с Сергеем Воропановым проверяла тогда несколько объектов, после чего он заявил о необходимости принимать крайние меры:

- Сейчас мы готовим обращение на имя руководителя Фонда капремонтов. Надо наводить порядок с этим подрядчиком. 15 июня, по крайней мере для себя, я ставлю крайний срок. Я ставлю задачу градоцентру контролировать работы в ежедневном режиме, и если людей нет на объекте, будем ставить жестко вопрос о расторжении контракта. Будем требовать с Фонда расторгнуть контракт с этим подрядчиком, - такое заявление Сергей Воропанов сделал в мае.

На сегодня контракт не расторгнут.

Тем временем в Череповце

Аналогичная картина с домами, где выполняет капремонт «ОВК Строй Связь», сложилась в Череповце. Там этому подрядчику отдали 13 домов.

Как мы выяснили, большинство из них достались подрядчику на аукционе двумя крупными лотами. В одном лоте были дома по адресам ул. Ленина, д. 122а; ул. Ленина, д. 128; ул. Ленина, д. 132; ул. Ленина, д. 136; ул. Ленина, д. 140, в другом - ул. Ленина, д. 142; ул. Ленина, д. 153а; ул. Ленина, д. 155; ул. Ленина, д. 155а; ул. Ленина, д. 173. Примечательно, что в конкурсах на заключение контрактов по этим двум лотам не участвовал никто, кроме «ОВК Строй Связь».

Положение дел там один в один повторяет ситуацию с домами, взятыми этой фирмой в Вологде: по одним объектам сроки перенеслись на второй год, а по другим, где работы были уже выполнены, «ОВК Строй Связь» не сдала вовремя документацию.

О том, что проблемы с этим подрядчиком есть в нескольких домах Череповца, рассказал в октябре 2016 года газете «Речь» инженер технического надзора ГКУ «Служба единого заказчика» Вячеслав Родичев.

2 февраля 2017 года руководитель Фонда капремонта Игорь Михельсон встречался с Викторм Галухиным в Череповце и в жесткой форме сообщил ему, что если так пойдет и дальше, отношения с ним будут разорваны, а денег по контрактам они могут не получить.

От прокладки кабелей до капремонта

Как фирма, не имеющая большого опыта в капремонтах, получила такие крупные контракты в Вологде и Череповце, не понятно.

- Раньше они никогда серьезно не занимались строительством. Как им могли отдать такой крупный подряд на несколько домов в Вологде? – удивляется Игорь Горячев.- В разговоре со мной они сами признались, что это их первые объекты, они даже не скрывают этого.Как они это все собираются делать, если ни с кем не рассчитываются? Сейчас, по моим данным, пять субподрядчиков, кому они не заплатили. Причем мы же работаем по договору, там четко указана стоимость работ, а Галухин после их выполнения начал вдруг торговаться.

Мы проверили по сайту госзакупок, какие аукционы выигрывало ООО «ОВК Строй Связь» ранее. Фирма появилась в 2015 году (поставлена на учет в налоговой 5 августа 2015 г.) и буквально сразу же, 30 октября 2015 года, стала победителем аукциона на выполнение работ в Арктическом спасательном учебно-научном центре «Вытегра». Всего в 2015 году центр заключил восемь контрактов с «ОВК Строй Связь» на общую сумму 1,1 млн рублей. Среди работ по этим контрактам - ремонт пешеходных дорожек, ремонт полов, дверей и рельсовых путей.

Кроме того, в том же году «ОВК Строй Связь» выиграла два аукциона на проведение работ в ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Вологодской области» в Череповце. Стоимость каждого контракта составила 99,4 тыс. руб., оба были заключены 12 июля 2015 года. За эти деньги нужно было «подготовить к зиме здание 13 пожарно-спасательной части», однако ни в одном из документов аукционов не поясняется, какие именно работы должны быть выполнены.

В 2016 году ООО «ОВК Строй Связь» выиграло аукцион на выполнение работ по капремонту неврологического отделения на 8 этаже главного корпуса Вологодской областной клинической больницы № 2. Цена контракта составила 5,2 млн рублей.

Самыми прибыльными для ООО «ОВК Строй Связь» стали контракты с «Ростелекомом». В 2015-16 гг. фирма выиграла шесть аукционов на выполнение работ для этого оператора связи на общую сумму 140,5 млн рублей. Это были строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы, а также укладка кабелей.

На сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», которая работает в Вологде, указано, что ООО «ОВК Строй Связь» не соответствует их требованиям. Эта ассоциация была создана в Вологде в том числе для повышения качества работ по капремонту.