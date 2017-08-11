В Вологде бездомный облил приятеля горючим и поджег

В Вологде бездомный пытался заживо сжечь своего приятеля. Инцидент произошел 24 июня этого года в одном из частных домов города.

- Между двумя мужчинами, не имевшими постоянного места жительства и работы, произошла ссора. В ходе нее подозреваемый облил легковоспламеняющейся жидкостью голову и верхнюю часть тела 44-летнего приятеля и поджег при помощи зажигалки. Убедившись, что голова и одежда потерпевшего загорелись, мужчина покинул место происшествия, не пытаясь погасить огонь и оказать доврачебную помощь, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Пострадавший получил знакомому ожоговые раны головы, туловища и правого бедра. Жизнь ему спас другой очевидец пожара, который вызвал бригаду скорой медицинской помощи. В итоге мужчине была оказана надлежащая помощь.

Обстоятельства преступления устнавливаются, подозреваемый задержан. Ведется следствие.