В Вологде бездомный облил приятеля горючим и поджег

11.08.2017 [Происшествия]

В Вологде бездомный пытался заживо сжечь своего приятеля. Инцидент произошел 24 июня этого года в одном из частных домов города.

- Между двумя мужчинами, не имевшими постоянного места жительства и работы, произошла ссора. В ходе нее подозреваемый облил легковоспламеняющейся жидкостью голову и верхнюю часть тела 44-летнего приятеля и поджег при помощи зажигалки. Убедившись, что голова и одежда потерпевшего загорелись, мужчина покинул место происшествия, не пытаясь погасить огонь и оказать доврачебную помощь, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Пострадавший получил знакомому ожоговые раны головы, туловища и правого бедра. Жизнь ему спас другой очевидец пожара, который вызвал бригаду скорой медицинской помощи. В итоге мужчине была оказана надлежащая помощь.

Обстоятельства преступления устнавливаются, подозреваемый задержан. Ведется следствие.

Тэги: бездомные
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