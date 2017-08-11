В Бабушкинском районе мотоциклист, скрываясь от инспекторов ДПС, съехал в кювет и погиб

В Бабушкинском районе 39-летний мотоциклист, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, съехал в кювет и погиб. Инцидент произошел сегодня около восьми часов утра вблизи деревни Березовка.

Полицейские, двигавшиеся на патрульном автомобиле, обратили внимание на мотоцикл «ИЖ», водитель которого ехал без мотошлема и номеров. Инспекторы потребовали у мотоциклиста прижаться вправо и остановиться.

- Мотоциклист выполнил законное требование инспекторов ДПС и остановил транспортное средство. Однако в момент выхода сотрудника ГИББД из патрульного автомобиля, мотоциклист резко начал движение и попытался скрыться, - сообщает региональное управление МВД.

Во время движения мотоциклист не справился с управлением и допустил съезд в кювет, в результате чего получил не совместимые с жизнью травмы. По факту гибели мужчины проводится проверка.