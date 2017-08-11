В Бабушкинском районе мотоциклист, скрываясь от инспекторов ДПС, съехал в кювет и погиб

11.08.2017 [Происшествия]

В Бабушкинском районе 39-летний мотоциклист, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, съехал в кювет и погиб. Инцидент произошел сегодня около восьми часов утра вблизи деревни Березовка.

Полицейские, двигавшиеся на патрульном автомобиле, обратили внимание на мотоцикл «ИЖ», водитель которого ехал без мотошлема и номеров. Инспекторы потребовали у мотоциклиста прижаться вправо и остановиться.

- Мотоциклист выполнил законное требование инспекторов ДПС и остановил транспортное средство. Однако в момент выхода сотрудника ГИББД из патрульного автомобиля, мотоциклист резко начал движение и попытался скрыться, - сообщает региональное управление МВД.

Во время движения мотоциклист не справился с управлением и допустил съезд в кювет, в результате чего получил не совместимые с жизнью травмы. По факту гибели мужчины проводится проверка.

Тэги: гибель человека, ДТП
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Ярославской области из-за выезда на встречку трое вологжан пострадали и один погиб
Юрий Кузин уходит с поста мэра Череповца в компанию Алексея Мордашова
Главврач областного онкодиспансера пожаловался в прокуратуру на пациентов
Cельское поселение в Великоустюгском районе покупает иномарку за 667 тысяч рублей
Недоступное Молочное: В Вологде с 1 сентября отменят автобус 37Э
В Вологде двое пьяных подростков жестоко убили 19-летнего юношу бейсбольной битой и ножом
В Красавино уволили пожарного, пожаловавшегося на рваную форму
В Вологде группа подростков избила 14-летнего мальчика
Заместитель начальника МО МВД России «Верховажский» отстранен от занимаемой должности
В Соколе из окна выпал годовалый ребенок
11.08.2017 [Общество]

Аттракцион неслыханной жадности

645
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Музей веры и суеверий откроется 13 августа в Вологодском районе
Аттракцион неслыханной жадности
В Вологде бездомный облил приятеля горючим и поджег
В Бабушкинском районе мотоциклист, скрываясь от инспекторов ДПС, съехал в кювет и погиб
В Вожегодском районе железнодорожник спас жизнь пьяному подростку, упавшему на пути перед движущимся поездом
В Череповце из психоневрологического интерната сбежал пациент
Фотографии танцевального коллектива на колясках "Ступени" можно увидеть в Вологде
 
11.08.2017 [Общество]

Аттракцион неслыханной жадности

645
0
11.08.2017 [БлогоVO]

И снова 37-й Э! Вологодская двухголовая власть испытывает терпение народа

2
0
11.08.2017 [Обзор Прессы]

Правительство Медведева сэкономит на диабетиках

92
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика