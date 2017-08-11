В Вожегодском районе железнодорожник спас жизнь пьяному подростку, упавшему на пути перед движущимся поездом

11.08.2017 [Происшествия]

В Вожегодском районе на станции Явеньга железнодорожник спас жизнь подростку, который упал на пути перед движущимся поездом. Инцидент произошел 4 августа.

Помощник машиниста щебнеочистительной машины Семен Дудин увидел на станции подростка. Он шел шаткой походкой и упал около железнодорожных путей так, что его голова оказалась на рельсах. В это время на станцию прибывал грузовой поезд.  Машинист поезда, заметив человека на путях, применил экстренное торможение, но расстояние было слишком мало.

- Семен побежал в сторону парня, пытаясь привлечь его внимание криками и размахивая руками. Когда грузовой поезд приблизился на расстояние примерно десяти метров от подростка, тот убрал голову с рельса, а Семену удалось вовремя оттащить его за одежду на безопасное расстояние от железнодорожного пути. Молодого человека железнодорожники передали полиции, - сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Как рассказала Newsvo старший инспектор направления по связям со СМИ Вологодского ЛО МВД России на транспорте Ирина Смола, подростку 15 лет, он из Вологды, на путях оказался в состоянии алкогольного опьянения. Материалы по данному правонарушению переданы в полицию Вожегодского района.

Тэги: спасение, подростки
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