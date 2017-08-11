В Череповце из психоневрологического интерната сбежал пациент

В Череповце идут поиски сбежавшего из психоневрологического интерната пациента. 34-летний Виктор Никифоров самовольно покинул учреждение 10 августа.

Как сообщает группа поисково-спасательного отряда «Ты не один» в социальной сети, мужчина нуждается в постоянном приеме медикаментов и может вести себя неадекватно. Виктор Никифоров родом из деревни Вараксино Грязовецкого района, в Череповце может находиться в районе улиц Первомайской, Гоголя, Химиков.

Мужчине на вид около 35 лет, худой, волосы темные, короткие. Был одет в синие джинсы, кроссовки, черную олимпийку с белыми полосами на рукавах. При себе имел сумку и пакет с личными вещами.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Никифорова, просят позвонить по телефону 8 921 136 90 45 или 02.