Фотографии танцевального коллектива на колясках "Ступени" можно увидеть в Вологде

В Вологде в молодежном центре "ГОР.СОM35" открылась фотовыставка, на которой представлены 20 снимков танцевального коллектива на колясках "Ступени". Авторы работ- волонтеры танцевальной студии Елена Лисенкова и Анастасия Корнакова.

Танцевальный коллектив «Ступени» появился в сентябре 2010 года как секция ЧГОО «Спортивный клуб инвалидов г. Череповца». Сейчас в коллективе 19 человек, из них восемь выступают на инвалидных колясках.

- Каждый танец – история, взгляд в себя, рассказ об отношениях между людьми, отношении к самому себе и к окружающим людям, о взаимодействии с миром, истории любви, предательства, прощения… Через танец мы рассказываем о главных жизненных ценностях, показываем, что никогда не нужно сдавать и несмотря на жизненные обстоятельства можно и нужно оставаться счастливым, быть свободным, жить,- рассказывает руководитель коллектива Мария Новосельцева.

Коллектив выступает не только на городских и областных мероприятиях, но в других городах России и даже за рубежом, имеет награды с фестивалей различного уровня.

Выставка работает по адресу: Советский проспект,24 с 9 до 17:00 ( понедельник, 14 августа - не работает). Посетить ее можно до 23 августа. Вход свободный