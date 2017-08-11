«МегаФон» изучил туристические предпочтения вологодских абонентов

С начала отпускного сезона вологодские абоненты «МегаФона» побывали в 127 странах мира. Число отдыхающих в мае, июне и июле выросло на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными направлениями в этом году стали Турция, Украина, Беларусь, Абхазия, Тунис, Финляндия, Греция и Испания. В топ стран этого лета также вошли Болгария, Грузия, Италия, Чехия, Эстония, Германия и Франция. Нашлись среди вологжан и любители отдаленных уголков – SIM-карты абонентов «МегаФона» были зафиксированы в Габоне, Нигерии, Гане, Гваделупе, Фиджи и Гватемале.

«Вологодские туристы активно общаются за рубежом. Так общий голосовой трафик за три отпускных месяца 2017 года вырос более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Российские операторы и «МегаФон» в том числе предложили клиентам оптимальные варианты ценовых и продуктовых моделей, которыми клиенты с большим удовольствием пользуются. Наиболее популярная услуга среди наших абонентов - опция «Весь Мир», которая обнуляет стоимость входящих звонков», – отмечает руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Вологодского отделения «МегаФона» Алла Лебедева.

Для свободных разговоров за границей «МегаФон» предлагает опцию «Весь мир»: за 59 руб. в день турист получает 40 минут входящих вызовов в сутки. Стоимость и условия подключения опции – на сайте www.megafon.ru