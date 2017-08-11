В Устюжне ночью сгорело здание закрытой коррекционной школы

В Устюжне сегодня загорелось бывшее здание коррекционной школы. Пожар произошел около часа ночи на улице Красных Зорь, 57.

От бликов огня проснулись жильцы соседних домов. С первого этажа пламя перешло на второй и кровлю. В результате возгорания кровля здания уничтожена, повреждена внутренняя отделка первого и второго этажей.

По информации из открытых источников, в здании на улице Красных Зорь до 2014 года находилась специальная (коррекционная) школа-интернат, а потом ее присоединили к средней общеобразовательной школе №2. Последние годы здание пустовало. Как отмечают в областном управлении МЧС, несмотря на то, что окна и дверные проемы регулярно заколачивались, подростки и асоциальные личности все равно попадали внутрь.

Причина пожара устанавливается.