В Устюжне ночью сгорело здание закрытой коррекционной школы

11.08.2017 [Происшествия]

В Устюжне сегодня загорелось бывшее здание коррекционной школы. Пожар произошел около часа ночи на улице Красных Зорь, 57.

От бликов огня проснулись жильцы соседних домов. С первого этажа пламя перешло на второй и кровлю. В результате возгорания кровля здания уничтожена, повреждена внутренняя отделка первого и второго этажей.

По информации из открытых источников, в здании на улице Красных Зорь до 2014 года находилась специальная (коррекционная) школа-интернат, а потом ее присоединили к средней общеобразовательной школе №2. Последние годы здание пустовало. Как отмечают в областном управлении МЧС, несмотря на то, что окна и дверные проемы регулярно заколачивались, подростки и асоциальные личности все равно попадали внутрь.

Причина пожара устанавливается.

Тэги: пожар, оптимизация
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Ярославской области из-за выезда на встречку трое вологжан пострадали и один погиб
Юрий Кузин уходит с поста мэра Череповца в компанию Алексея Мордашова
Cельское поселение в Великоустюгском районе покупает иномарку за 667 тысяч рублей
Главврач областного онкодиспансера пожаловался в прокуратуру на пациентов
Замгубернатора Вологодской области рассказал, что благодаря палочкам для мороженого трудоустроены 40 тотьмичей
Недоступное Молочное: В Вологде с 1 сентября отменят автобус 37Э
В Вологде двое пьяных подростков жестоко убили 19-летнего юношу бейсбольной битой и ножом
В Вологде группа подростков избила 14-летнего мальчика
В Красавино уволили пожарного, пожаловавшегося на рваную форму
Заместитель начальника МО МВД России «Верховажский» отстранен от занимаемой должности
09.08.2017 [Политика]

Юрий Кузин уходит с поста мэра Череповца в компанию Алексея Мордашова

5062
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вожегодском районе железнодорожник спас жизнь пьяному подростку, упавшему на пути перед движущимся поездом
В Череповце из психоневрологического интерната сбежал пациент
Фотографии танцевального коллектива на колясках "Ступени" можно увидеть в Вологде
«МегаФон» изучил туристические предпочтения вологодских абонентов
В Устюжне ночью сгорело здание закрытой коррекционной школы
В Вологде пройдет фестиваль альтернативного образования
Вологжанин купил килограмм гашиша, марихуаны и кокаина «для лечения мигрени»
 
09.08.2017 [Общество]

День добра и Павла

1664
0
11.08.2017 [БлогоVO]

Какие-то варвары вырвали с корнями половину лилий

174
0
10.08.2017 [Обзор Прессы]

Будем жить, пока будет тюрьма

620
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика