В Вологде пройдет фестиваль альтернативного образования

«Бросить бы эту школу и перейти на домашнее обучение!» Такая мысль очень часто посещает как самих школьников, так и их родителей. Но много ли времени родителям придется тратить на домашние задания с детьми? Да и вообще, как это – перейти на домашнее обучение? Эти вопросы мы задали Алексею Семенычеву - президенту Ассоциации развития семейного образования. Алексей - отец троих детей, практикующий семейное образование, а также организатор фестиваля «Весь мир – наша школа», который объединяет обучающихся дома в Москве.

- Как понять, что моему ребенку не подходит школа?

- Сразу открою Америку: настоящая школа подходит небольшому количеству родителей и совсем ограниченному количеству детей. Большинство родителей и детей её просто терпят, не имея возможности выбрать альтернативу. Реальная цифра 10-15 % от класса. Именно столько ходят в школу за знаниями, а не для того, чтобы пообщаться с друзьями или «потому что так надо».

На сегодня школа не способна решать актуальные проблемы образования. Она неповоротлива. Медлительна, консервативна. Медицина и образование всегда были самыми консервативными. И, возможно, в чём-то это правильно. Но можем ли мы ждать, пока школа изменится? У нас дети растут, нам их учить надо. Их ждёт реальная жизнь. А нам говорят, что школа к ней готовит… Правда? То-то большинство учеников выходят из школы, не зная, чем они хотят заниматься в жизни и куда идти учиться, и имея за плечами море социальных проблем.

Между тем большинство родителей не знают, что кроме очной формы обучения у нас существуют ещё и заочная, семейная и очно-заочная формы. Именно переход на эти формы образования позволяет выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждому ребёнку, решать большинство проблем, которые не могут решить в школе и получать образование вне школ - альтернативное образование.

Именно к альтернативному (или неформальному, как ещё принято говорить) образованию относятся монтессори-школы, вальдорфские школы, классическое семейное образование дома, дистанционное образование, семейные школы. Все эти формы образования возможны только при формальном переходе на новую форму обучения.

Я бы хотел ещё сказать, что проблемы, которые появляются в школе (а часто из-за школы) можно решить, обучаясь дома. Это и проблемы детей с так называемым дефицитом внимания, и проблемами в письме, в чтении, с проблемами общения в коллективе… И с проблемами гениальности! Часто, когда у ребенка в школе возникают проблемы, и школа не может с ними справится, то спихивает их на родителей. А ведь это не значит, что плохой ребёнок или плохие родители.

- С чего начать семейное образование?

- Семейное образование начинается с внутреннего решения изменить ситуацию. Вы должны понимать, что это большая ответственность и для вас, и для вашего ребёнка. Вам предстоит большая работа. Во всяком случае, первые год-два…Обычно потом все участники привыкают к новой форме обучения.

А юридически это совсем просто. Вы обращаетесь либо в администрацию школы, либо в отдел образования. И они оформляют вас на семейное или заочное образование. Обычно это можно сделать за один день.

- Как часто нужно проходить тестирование в школе, обучаясь на дому?

- Аттестация, а не тестирование, проходит по согласованию со школой. Часто нет единства. Может быть по-разному в разных школах. Но радует, что этого согласия всё проще достигать. Школы стали чаще идти на компромиссы. Но если вам что-то не нравится, вы всегда можете перейти в другую школу. Закон такую возможность предлагает.

- Как учить дома? Какие есть варианты?

- Особенность семейного образования - возможность предоставить уникальную возможность родителям и детям самим выстраивать образовательную траекторию. То есть сами родители могут определить, как и чему может учиться их ребёнок. Родители сами решают, как расставить приоритеты, чему учить углублённо, а чего только коснуться. Даже график обучения дома – когда вставать (в 10:00? запросто!), когда учиться, какие дополнительные занятия посещать, когда ложиться спать (о, это прекрасное чувство, кода читаешь ребёнку книжку в половине первого ночи и можно не спешить!) – всё это решает родитель, согласуя с возможностями и потребностями ребёнка.

- Как контролировать ребенка, чтобы он не запустил учебу?

- Этот вопрос из сферы школьной жизни. Семейное образование нельзя целиком строить на контроле ребёнка. Главная наша цель – научить его самостоятельности, а не контролировать выполнение полученных заданий. Но это не значит, что мы полностью ему доверяем, и он всё делает сам. Конечно, практика значительно сложнее. Контроль необходим. Но наша задача как можно больше прав и обязанностей передать ребёнку. Родитель – менеджер, который управляет процессом обучения, намечает планы, разрабатывает стратегии, определяет приоритеты. Подробнее поговорим об этом на фестивале.

2 сентября Алексей Семенычев приедет в Вологду и проведет разъяснительный семинар в рамках первого в Вологде фестиваля альтернативного образования. Посетителей ждут 12 лекций и практикумов от спикеров из Вологды, Череповца, Москвы и Санкт-Петербурга.

Семинары будут проходить с 10 утра до 17 часов вечера во Дворце творчества детей и молодежи по адресу: ул. Ленинградская, д. 5. Посещение платное. Все подробности можно узнать в группе фестиваля в контакте.