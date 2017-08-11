Вологжанин купил килограмм гашиша, марихуаны и кокаина «для лечения мигрени»

11.08.2017 [Происшествия]

Житель Вологды отправится в колонию строгого режима за приобретение более килограмма различных наркотиков. Во время задержания мужчина сообщил правоохранителям, что купил запрещенные вещества, чтобы вылечить мигрень.

Судом установлено, что в ноябре 2015 года 32-летний обвиняемый съездил в Санкт-Петербург, где приобрел в интернет-магазине и забрал через тайник-закладку целый набор наркотических средств, в котором были гашиш, марихуана, кокаин, МДМА и амфетамин. Общая масса «покупки» составила более килограмма, а заплатил за нее вологжанин 450 000 рублей.

Запрещенные вещества мужчина привез в Вологду, но во время фасовки был задержан бойцами СОБРа.

- На вопросы следствия и суда о целях приобретаемого вещества гражданин указал, что купил наркотики «для лечения мигрени», которой он страдает, - сообщает прокуратура Вологды.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Тэги: наркотики, приговор
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