Администрацию Череповецкого района через суд обязали организовать подвоз учеников школы в Тоншалово

Прокуратура через суд обязала администрацию Череповецкого района организовать бесплатный подвоз учеников школы в поселке Тоншалово. Проверка, проведенная ведомством, показала, что в учреждении занимаются ребята из семи населенных пунктов, расстояние до которых превышает километр. По закону, в этом случае школьников должны привозить на уроки и увозить с них домой, однако этого не происходит.

- Отсутствие бесплатной перевозки учащихся, проживающих в сельской местности за пределами норм пешеходной доступности до образовательного учреждения, нарушает права несовершеннолетних на общедоступность и бесплатность образования, ставит под угрозу их жизнь и здоровье, - сообщает областная прокуратура.

В итоге прокурором Череповецкого района был направлен в суд иск с требованием обязать администрацию муниципалитета организовать бесплатную, отвечающую требованиям безопасности, перевозку обучающихся в МОУ «Тоншаловская школа» и обратно. Суд иск полностью удовлетворил.

Между тем, управление образования Череповецкого района намерено это решение обжаловать. В качестве аргумента они привели нормы законодательства: