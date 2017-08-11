Администрацию Череповецкого района через суд обязали организовать подвоз учеников школы в Тоншалово
Прокуратура через суд обязала администрацию Череповецкого района организовать бесплатный подвоз учеников школы в поселке Тоншалово. Проверка, проведенная ведомством, показала, что в учреждении занимаются ребята из семи населенных пунктов, расстояние до которых превышает километр. По закону, в этом случае школьников должны привозить на уроки и увозить с них домой, однако этого не происходит.
- Отсутствие бесплатной перевозки учащихся, проживающих в сельской местности за пределами норм пешеходной доступности до образовательного учреждения, нарушает права несовершеннолетних на общедоступность и бесплатность образования, ставит под угрозу их жизнь и здоровье, - сообщает областная прокуратура.
В итоге прокурором Череповецкого района был направлен в суд иск с требованием обязать администрацию муниципалитета организовать бесплатную, отвечающую требованиям безопасности, перевозку обучающихся в МОУ «Тоншаловская школа» и обратно. Суд иск полностью удовлетворил.
Между тем, управление образования Череповецкого района намерено это решение обжаловать. В качестве аргумента они привели нормы законодательства:
«У тоншаловской школы автобуса действительно нет. Но практически все деревни находятся менее чем в четырех километрах от Тоншалово, а это пешеходная доступность. В санитарных нормах прописано: пешеходная доступность в сельской местности во второй климатической зоне составляет четыре километра. В Тоншаловском сельском поселении лишь одна деревня находится на расстоянии пяти километров, там живут 11 учеников. Оттуда ездит рейсовый регулярный автобус, расписание автобуса согласовано со школой. Есть категории льготников, они ездят бесплатно, остальные по школьному проездному. Мы будем обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции, аналогичные решения Конституционного суда есть», - пояснила официальному сайту Череповца начальник управления образования администрации Череповецкого района Любовь Соколова.