В Красавино уволили пожарного, пожаловавшегося на рваную форму

В Красавино Великоустюгского района пожарный бился за то, что бы ему выдали новую спецформу, а в итоге получил трудовую книжку с записью об увольнении.

Дмитрий Малахов работал пожарным в Красавино 8,5 лет. За это время он не получил ни одного замечания, пока в марте этого года не выложил в социальные сети фотографии своей спецодежды. Так он хотел добиться справедливости.

- Форму нам должны были менять раз в два года. Но в течение последних четырех лет одеждой для пожарных никто не занимался. Я много раз говорил о проблеме начальству. Как-то на развод приехал начальник нашего отряда из Великого Устюга Плескунин Андрей Борисович, я вышел без формы, потому что она не отвечала требованиям. Мне было сказано – зашьешь и еще походишь. Почти такой же ответ я получил и от областного начальства. В итоге решил призвать к общественности и выложил фото своей формы в интернет, - рассказал Дмитрий.

Это фото выставил в марте в интернет Дмитрий Малахов.

Среди общественности фото, конечно, вызвало резонанс. Но до начальства Дмитрий так и не достучался. Вместо формы пожарный столкнулся с травлей на работе – за пять месяцев сразу три замечания. 10 августа пожарному пришлось забрать трудовую книжку. И Дмитрий снова написал об этом в интернете:

«Возвращаясь к напечатанному! В марте месяце напечатали статью про то какие зарплаты у пожарных в Красавино и в какой боевой одежде приходиться тушить пожары выложили квитки и фото спец одежды! Кипишь был сильный! форму новую привезли зарплаты остались теми же! Но меня сразу попросили уволиться по собственному желанию! Я конечно отказался! И тут началось! проверки зачёты! приезжали по три раза за сутки! принуждали к увольнению! придумывали различные нарушения! И вот восемь лет отработавший в этой части без единого замечания! С идеальной характеристикой! я стал ярым нарушителем! Вот вчера по надуманным нарушениям принесли приказ о увольнении по статье! Не выполнение трудовых обязанностей! Вот такое начальство! За правду к увольнению! Понятно сейчас буду обжаловать в суде! но это совсем другая история!» (орфография и пунктуация автора сохранены)

Начальник филиала № 5 Противопожарной службы Вологодской области Андрей Плескунин в свою очередь характеризует Дмитрия с негативной стороны и говорит, что замечания ему выносились неоднократно, каждый год по несколько.

- В части ведется книга службы, где фиксируются все нарушения. На зарплаты и на форму идет централизованное финансирование. Форма закупается посредством госзакупок, сразу на весь отряд, поэтому срок обмена формы плавает. Меняют форму раз в три года. В случае с Дмитрием задержка была на несколько месяцев, а не на несколько лет. Я предлагал ему зашить форму, но он никак не отреагировал. Хотя за боевой одеждой пожарные должны следить. Увольнение Дмитрия с его постами в интернете никак не связано, к этому привела сумма замечаний за несколько лет.

Боевая форма пожарных на смотрах. Фото vk.com/id288238179.

Но Дмитрий уверен, что уволили его именно за это. Он обратился к адвокату.

- В отношении Дмитрия было вынесено два приказа о наложении дисциплинарного взыскания, которые послужили основанием для сегодняшнего увольнения. Фотографии формы и квитков о зарплате были выложены в интернет в марте. Уже 17 апреля мужчине объявили "выговор", 3 мая - "замечание". Формулировка в обоих приказах размытая - "За ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей". Что именно Дмитрий сделал не так, в приказах не сказано. Обжаловать их в судебном порядке уже поздно, потому что вышел срок, составляющий три месяца для такой категории дел. Но обжаловать само увольнение в суде можно. К чему мы сейчас и готовимся, - пояснил адвокат Алексей Воронин. - Пленумом Верховного суда РФ определено, что в приказах должно быть четко прописано, в чем заключается вина работника, а также определен порядок вынесения замечаний и выговоров - сначала замечание, потом выговор. У Дмитрия наоборот.

Добавим, что о проблемах в пожарных частях Вологодской области писали неоднократно. Мизерные зарплаты – 9-10 тысяч, оптимизация, которая приводит к сокращению штата Противопожарной службы Вологодской области – это основные проблемы, которые люди пытаются решить, обращаясь к общественности в соцсетях.