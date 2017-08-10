"Школьный базар" пройдет на площади Революции в Вологде 19 августа

10.08.2017 [Общество]

19 августа на площади Революции в Вологде откроется ярмарка "Школьный базар". Там  можно будет купить учебную и детскую литературу,  канцтовары, школьную одежду и обувь.

- Одно из предприятий представит свои модели одежды для учеников на манекенах. Прямо на месте вологжане смогут оформить заказ,- сообщается на сайте городской администрации.

Гости ярмарки смогут получить подробную информацию о детских творческих и спортивных кружках и секциях. Танцевальные студии, языковые и художественные школы представят свои презентации, запланирована показательная тренировка по рукопашному бою.

Для детей будет работать детский парк аттракционов и надувные батуты. Предприниматели, которые хотят принять участие в ярмарке,  должны подать заявку в Департамент экономического развития Администрации города Вологды: 72-96-78, 72-46-49.

Тэги: школа
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