"Школьный базар" пройдет на площади Революции в Вологде 19 августа

19 августа на площади Революции в Вологде откроется ярмарка "Школьный базар". Там можно будет купить учебную и детскую литературу, канцтовары, школьную одежду и обувь.

- Одно из предприятий представит свои модели одежды для учеников на манекенах. Прямо на месте вологжане смогут оформить заказ,- сообщается на сайте городской администрации.

Гости ярмарки смогут получить подробную информацию о детских творческих и спортивных кружках и секциях. Танцевальные студии, языковые и художественные школы представят свои презентации, запланирована показательная тренировка по рукопашному бою.

Для детей будет работать детский парк аттракционов и надувные батуты. Предприниматели, которые хотят принять участие в ярмарке, должны подать заявку в Департамент экономического развития Администрации города Вологды: 72-96-78, 72-46-49.