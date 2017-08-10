Двое жителей Белозерска воровали крышки с канализационных люков и сдавали их в металлолом

10.08.2017 [Происшествия]

В Белозерске полицейские раскрыли кражу крышек канализационных люков, сообщает пресс-служба областного УМВД.

К правоохранителям обратился представитель городской администрации и рассказал, что в западной части Белозерска с канализационных люков стали пропадать крышки. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Полицейские проверили близлежащие пункты приема металлолома и выяснили у одного из приемщиков приметы предполагаемых преступников. Позднее удалось установить и личности подозреваемых. Ими оказались 27-летний мужчина и 16-летний подросток. Подозреваемые были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Правоохранители выяснили, что приятели похитили в общей сложности три крышки люков, разбили их и уже в виде лома сдали в пункт приема металла.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Сейчас его материалы уже переданы в суд.

Тэги: кража
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске пьяный строитель из-за зарплаты убил своего коллегу и закопал тело рядом со строящимся домом
В Ярославской области из-за выезда на встречку трое вологжан пострадали и один погиб
Юрий Кузин уходит с поста мэра Череповца в компанию Алексея Мордашова
Cельское поселение в Великоустюгском районе покупает иномарку за 667 тысяч рублей
Главврач областного онкодиспансера пожаловался в прокуратуру на пациентов
Замгубернатора Вологодской области рассказал, что благодаря палочкам для мороженого трудоустроены 40 тотьмичей
В Вологде двое пьяных подростков жестоко убили 19-летнего юношу бейсбольной битой и ножом
В Вологде иномарку вынесло на тротуар: пострадала девушка
В Вологде группа подростков избила 14-летнего мальчика
Заместитель начальника МО МВД России «Верховажский» отстранен от занимаемой должности
10.08.2017 [Общество]

Недоступное Молочное: В Вологде с 1 сентября отменят автобус 37Э

1906
5
10.08.2017 [Общество]

В Вологде в список работ по капремонту дома на улице Горького забыли включить замену 180 метров трубы теплоснабжения

529
0
09.08.2017 [Новости компаний]

Севергазбанк снизил ставку по ипотеке до 9,65% годовых

826
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Красавино уволили пожарного, пожаловавшегося на рваную форму
"Школьный базар" пройдет на площади Революции в Вологде 19 августа
Двое жителей Белозерска воровали крышки с канализационных люков и сдавали их в металлолом
В Соколе возбудили уголовное дело по факту падения из окна годовалого ребенка
Должникам за электроэнергию в Вологодсколй области начислено более 43,6 млн рублей пеней за полгода
Обход Вологды обещают достроить к осени 2019 года
В Череповце экс-руководитель строительной фирмы скрыл от налогов 7,7 млн рублей
 
09.08.2017 [Общество]

День добра и Павла

1436
0
10.08.2017 [БлогоVO]

Была в Вологда-3

324
0
10.08.2017 [Обзор Прессы]

Будем жить, пока будет тюрьма

117
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика