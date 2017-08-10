Двое жителей Белозерска воровали крышки с канализационных люков и сдавали их в металлолом

В Белозерске полицейские раскрыли кражу крышек канализационных люков, сообщает пресс-служба областного УМВД.

К правоохранителям обратился представитель городской администрации и рассказал, что в западной части Белозерска с канализационных люков стали пропадать крышки. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Полицейские проверили близлежащие пункты приема металлолома и выяснили у одного из приемщиков приметы предполагаемых преступников. Позднее удалось установить и личности подозреваемых. Ими оказались 27-летний мужчина и 16-летний подросток. Подозреваемые были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Правоохранители выяснили, что приятели похитили в общей сложности три крышки люков, разбили их и уже в виде лома сдали в пункт приема металла.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Сейчас его материалы уже переданы в суд.