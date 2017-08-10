В Соколе возбудили уголовное дело по факту падения из окна годовалого ребенка

В Соколе следователи возбудили уголовное дело в отношении матери, годовалый ребенок который выпал из окна пятого этажа, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Напомним, инцидент произошел 6 августа около пяти часов вечера на улице Советской районного центра. 23 -летняя мама ребенка находилась в квартире с годовалым сыном. В комнате было открыто окно. Молодая женщина отлучилась из комнаты, в это время ребенок залез на подоконник и выпал с высоты пятого этажа.

Упав на землю, годовалый мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом головного мозга средней тяжести, переломом костей свода черепа был госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", ведется следствие.