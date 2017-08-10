Должникам за электроэнергию в Вологодсколй области начислено более 43,6 млн рублей пеней за полгода

В первом полугодии 2017 года организациям и гражданам, просрочившим платежи за потребленную электроэнергию в Вологодской области, начислено более 43,6 млн. рублей пеней.

Потребителям - физическим лицам начислено пеней на сумму 20,6 млн. рублей. Счета за электроэнергию с начисленными пенями в первом полугодии 2017 года получили свыше 131,2 тысячи жителей Вологодской области, задолжавших за электроэнергию более 312,1 млн. рублей. У 18 тысяч злостных неплательщиков сумма пеней превысила 1000 рублей. Юридическим лицам за просрочку оплаты начислено пеней на общую сумму 23 млн. рублей.

Увеличилось и количество других мер, применяемых к должникам. Так, в первом полугодии 2017 года почти 17 тысяч потребителей – юридических лиц получили уведомления об ограничении режима энергопотребления (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 28,5%), 945 должников из-за неоплаты остались без электроэнергии (рост 68,8%), в отношении 1 720 неплательщиков направлены иски в суд (рост количества исков - 137,8%).

До отключения электроэнергии довели ситуацию 2 163 бытовых потребителя (в два раза больше, чем в 1 полугодии 2016 г.), в суды в отношении должников - физлиц направлено 4 009 заявлений и исков на общую сумму 52 млн. рублей.

Благодаря принятым мерам задолженность за потребленную электроэнергию в Вологодской области за 6 месяцев (с начала года) снизилась на 3,8%, но, тем не менее, составляет внушительную сумму в 2,093 млрд рублей.

Практически полностью погасили долги муниципальные бюджеты, есть небольшое сезонное снижение по предприятиям ЖКХ. Однако существенно нарастили задолженность управляющие компании (на 15,7%). Самые большие долги у группы компаний «Металлург» - 68,1 млн. рублей, группы УК «РЭС» - 28,4 млн. рублей, «Фрязиново» - 27,7 млн. рублей) и организации, финансируемые из федерального бюджета (самый большой долг у ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России» - 31,5 млн. рублей).