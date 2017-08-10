Обход Вологды обещают достроить к осени 2019 года

10.08.2017 [Общество]

В Вологде стартовал заключительный, четвертый, этап строительства обхода города. Уже введенные в эксплуатацию I, II и III очереди дороги. Они соединяют федеральные трассы А-114 «Вологда – Новая Ладога» и северное направление дороги М-8 «Холмогоры». Непостроенным остается только участок, соединяющий южное направление. Строительство обхода с 448 по 468 км автодороги М-8 «Холмогоры» должно увеличить пропускную способность и повысить безопасность дорожного движения.

Общая стоимость проекта – 13,1 млрд. рублей. В 2017 году на возведение обхода уже предусмотрено выделение 100 млн. рублей федеральных средств.

- В общей сложности будет построено 16,7 километра. На участке работ возведут три полноценные двухуровневые транспортные развязки, будут выполнены работы по строительству двух мостов. Также предусмотрено обустройство одной большой сервисной зоны, - рассказал начальник Упрдор «Холмогоры» Константин Чупров.

Госконтракт на выполнение работ заключен с АО «ВАД». Это единственная компания, которая подавала заявку на участие в аукционе. Чтобы ускорить сроки ввода в эксплуатацию, дорожники будут строить участок дороги с двух направлений – навстречу друг другу. Пресс-служба губернатора сообщает, что по графику работы должны завершиться к 2020 году, но дорожники планируют достроить обход раньше – к осени 2019 года.

Руководство Росавтодора также выступило с инициативой начать подготовку документов о передаче уже построенного участка дороги в федеральную собственность. Это необходимо, чтобы в ближайшее время дорожники могли приступить к комплексному капитальному ремонту. В результате вокруг Вологды пройдет 32 км дорог первой категории, которые соединят три федеральные трассы.

Напомним, что строить объездную дорогу вокруг Вологды начали еще в 1999 году. Третья очередь была запущена в 2007 году.

К слову, АО «ВАД» - это та самая компания, с которой заключен контракт на ремонт участка с 132 по 163 километр дороги «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг» в Нюксенском районе. За эти работы фирма получит почти миллиард рублей. Ремонт одного километра дороги на этом участке обойдется более чем в 32 млн рублей.

 

Тэги: обход Вологды
Сюжет: объездная дорога вокруг Вологды
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