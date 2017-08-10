В Череповце экс-руководитель строительной фирмы скрыл от налогов 7,7 млн рублей

10.08.2017 [Происшествия]

В Череповце бывший руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за неуплату налога, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, 44-летний мужчина, будучи руководителем одной из коммерческих организаций города металлургов, с февраля 2014 по август 2015 года, удержал из дохода работников в качестве налога на доходы физических лиц свыше 9,2 миллионов рублей. При этом государству были перечислены только 16 % от этой суммы, бюджету причинен  ущерб на сумму свыше 7,7 миллионов рублей.

- Следователями установлено, что в интересующий период руководитель организации имел возможность исполнить обязанности налогового агента, поскольку на счета и в кассу предприятия поступило свыше 212 миллионов рублей. Но обвиняемый давал указание главному бухгалтеру предприятия о списании средств на расчеты с контрагентами, а также на выплату себе дохода в общей сумме 1,9 миллионов рублей. В июле 2017 года организация признана банкротом и ликвидирована, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей налогового агента». В данный момент его материалы переданы в суд.

Тэги: налогоплательщики, налог
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