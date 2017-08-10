В Вологде в список работ по капремонту дома на улице Горького забыли включить замену 180 метров трубы теплоснабжения

10.08.2017 [Общество]

В Вологде капремонт дома на Горького, 148 затягивается из-за того, что в список работ в этом году не включили замену 180-метрового участка трубы теплоснабжения. В фонде капремонта говорят, что его просто «не заметили».

- Это произошло из-за того что, скажем так, граница балансового разграничения была в проекте указана неверно. Проект направлялся на согласование в управляющую компанию, и в сети показывали, но никто не заметил, и это выяснилось уже после сдачи. Сейчас мы прорабатываем вопрос с департаментом, чтобы в этот год добавить этот же вид ремонта по сетям теплоснабжения. Если они включат этот вид ремонта, то потом просто проведем аукцион и сделаем этот участок.  Работы стоят около 300 тысяч рублей. Люди без тепла не останутся, - заверил журналистов заместитель директора фонда капремонта Вологодской области Олег Волохов.

Newsvo уже писал о капремонте в этом доме. Так, осенью 2016 года его жильцы на месяц остались без горячей воды из-за сломанного бойлера. Работы должны были полностью завершиться в 2016 году, однако подрядчик выполнить их не успел, и в итоге капремонт был принят с гарантийными обязательствами по доделке. Жильцы жалуются, что всю зиму в их квартирах было холодно, а из-за работ на сетях им приходится мыться у знакомых.

- Или одну горячую оставлять. Или одну холодную. Сделать так, чтобы холодная и горячая текли вместе, нельзя. Начинают дети мыться – раз – и горячая, кипяток, это как? Мы ходим в соседние дома мыться. Целый год идет такая петрушка. Хотелось бы, чтобы руководство наше, администрация, взялась за это дело и по головушке-то бы виновных не погладила, - возмущается жительница дома Елена Левинова.

Сейчас, по словам представителей теплосетей, все необходимые работы уже завершены, перебоев с горячей водой не будет.

- Не хватало водоразбора, пару дней назад установили специальный бак, проблема должна быть решена, - заверили жильцов.

Тэги: капремонты, нарушения
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