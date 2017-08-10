Недоступное Молочное: В Вологде с 1 сентября отменят автобус 37Э

Соцсети кипят от комментариев возмущенных жителей Молочного – они увидели в автобусах объявление об отмене с 1 сентября маршрута № 37э. Помимо того, что до некоторых микрорайонов Вологды без этого автобуса им будет не добраться, люди с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках окажутся запертыми в Молочном, ведь на другом маршруте "Вологда-Молочное", 37-м, нет ни одного доступного для них автобуса.

«Уважаемые пассажиры! Информируем вас о том, что с 1-го сентября ООО "ВологдаТранс" прекращает обслуживание маршрута 37-Э ( Обл.дом ветеранов -Центр), в связи с тем, что конкурс на право обслуживания данного маршрута не состоялся. Для организации движения будет увеличено количество на маршруте 37, а так же продление его до остановки "Областной дом ветеранов",- говорится в объявлении, которое жители увидели в автобусах.

Понятно, что их такие перемены не устраивают.

- Интересно знать как школьники и студенты на учебу ездить и кто работает на пз?- спрашивает Андрей Балахнин. - Все больше и больше мы становимся глухой деревней!!!! – пишет жительница Молочного Анастасия.

По словам вологжан, местные власти в этом проблемы не видят и предлагают пассажирам добираться до нужной "точки" с пересадкой.

- Они предлагают до ТЮЗа на 37, а там пересадка и по Ленинградской возвращаться. Бред какой то,- пишет Олег Котелевский. - И вообще как можно так просто отменить маршрут? У нас департамент по транспорту Вологодской области существует?

Отметим, что маршрут 37э в том числе необходим, чтобы добраться из Молочного до детской поликлиники № 4 в мкр ПЗ, многие вологжане ездят на нем до работы до улицы Ленинградской и близлежащей территории. По словам жителей, по вечерам автобусы этого маршрута переполнены возвращающимися домой в Молочное.

Кроме того, на автобусе 37э возят детей с ограниченными возможностями здоровья в специализированный детский сад у ДК ПЗ.

- Детей-инвалидов несколько людей возят на ГПЗ в специализированный центр. Они и так их еле-еле в автобус запихивают. А теперь надо будет с присадками ездить, это будет нереально. Тут родители скооперировались и троих детей инвалидов по очереди вводят в этот центр, c пересадками одному сопровождающим троих будет нереально, - говорят жители.

Более того, после отмены маршрута 37э пассажиры на инвалидных колясках (а их в Молочном немало) и родители с детскими колясками окажутся полностью отрезанными от Вологды, ведь на маршруте 37 нет ни одного доступного для них автобуса.

В департаменте городского хозяйства информацию об отмене автобуса нам подтвердили, но давать официальный комментарий давать отказались, пояснив, что проблема еще обсуждается.

Сейчас маршрут 37э обслуживает перевозчик «ВологдаТранс». Напомним, что когда ПАТП-1 отказалось от маршрутов 37 и 37Э, городские власти попросили «ВологдаТранс» взять эти автобусы, пока не будет проведен конкурс на их обслуживание. Конкурс провели в понедельник, однако, по утверждению городских властей, на него никто не заявился.

На то, что городской бюджет должен поддерживать решение проблемы с доступностью для маломобильных групп населения, обратил внимание в конце мая глава города Юрий Сапожников во время совещания по этой теме:

- Необходимо рассмотреть возможность выделения субсидии целевой из городского бюджета на поддержку убыточных маршрутов, в том числе на перевозку маломобильных групп населения.

На совещании было сказано, что сделать это нужно до проведения конкурса на обслуживание маршрутов 37 и 37э. Конкурс прошел 7 августа, однако вопрос так и остался нерешенным.

Напомним, что автобус 37э ездит в Вологде с 18 октября 2010 г. Проезд тогда стоил 14 рублей. Новый маршрут ввели, когда тогда заявили городские власти, чтобы во время поездки в Вологду жителям Молочного не приходилось терять время на железнодорожных переездах.

Что говорит закон

«Владельцы объектов, перевозчики при подготовке технических заданий и при заключении договоров о проектировании, строительстве объектов, закупке транспортных средств соответственно осуществляют меры по обеспечению соблюдения условий их доступности для пассажиров из числа инвалидов и приемки с 1 июля 2016 г. вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов, в которых осуществляется предоставление услуг, по обеспечению закупки с этой даты транспортных средств для обслуживания населения с соблюдением требований к их доступности, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Приказ Минтранса России от 01.12.2015 N 347 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи"