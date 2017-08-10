В Шексне собака помогла найти дом, где подростки хранили ворованное имущество

В Шексне служебная собака вывела полицейских к дому, где хранилось похищенное имущество, что позволило установить подозреваемых.

Местный житель рассказал полицейским, что из окна квартиры заметил, как из его автомашины УАЗ двое неизвестных молодых людей похитили набор инструментов и электрооборудование. Несмотря на окрики владельца автомашины, они забрали имущество и скрылись.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и полицейский-кинолог сержант полиции Евгений Смирнов со служебной собакой по кличке Камилла. Она вывела полицейских к дверям квартиры одного из домов в районе улицы Водников. При проведении обыска там было обнаружено похищенное имущество.

Подозреваемыми оказались 17-летние местные жители. Квартира, в которой хранилось украденное, принадлежала родственнице одного из них.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Похищенное имущество полицейские вернут законному владельцу.