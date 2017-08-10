В Вологде сотрудник фитнес-центра выращивал дома коноплю

В Вологде сотрудник одного из фитнес-центров предстанет перед судом за продажу и изготовление наркотиков.

33-летний мужчина работал барменом в одном из фитнес-клубов города и, проживая на съемной квартире, занимался выращиванием конопли.

- Помимо основной работы вологжанин имел дополнительный доход, связанный с приготовлением пиццы и ее продажей, которую изготавливал в вышеуказанной квартире, - сообщает прокуратура Вологды.

Задержали мужчину после того, как он продал дозу наркотика своему знакомому. Уголовное дело передано в суд.