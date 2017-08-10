Житель Вологды по телефону уговаривал людей переводить ему деньги за помощь в оформлении кредита

29-летний житель Вологды задержан по подозрению в мошенничестве.

Мужчина звонил по случайным номерам и, представившись сотрудником банка, предлагал за отдельную плату помощь в быстром оформлении кредита. За это он просил 10% от суммы кредита, который потерпевший хотел оформить. В ходе разговора вологжанин убеждал людей прийти к платежному терминалу и перевести средства на определенный номер.

- Затем мужчина переводил эти деньги с абонентского номера на свою карту. Потерпевшим же подозреваемый говорил адрес банка, куда им необходимо обратиться за одобренным кредитом, заканчивал разговор и избавлялся от сим-карты. После того как люди понимали, что их обманули, данный телефонный номер больше не отвечал, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Проверяя сим-карты, которыми пользовался подозреваемый, сотрудники уголовного розыска пытались установить его личность. Однако все карты были зарегистрированы на разных людей. Задержать подозреваемого удалось, когда он перевел деньги, отправленные еще одним пострадавшим из Дзержинска, на личный счет.

Злоумышленником оказался ранее судимый 29-летний житель Вологды. Оперативникам он рассказал, что сим-карты ему покупали случайные прохожие на улице, причем регистрировали номера на свое имя. Общий ущерб по двум эпизодам составил 25 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.