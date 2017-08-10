В Вашкинском районе ищут пропавшего в лесу мужчину
10.08.2017 [Происшествия]
В Вашкинском районе ищут пропавшего мужчину. Со слов жены, 62-летний супруг накануне около 11 часов утра уехал на машине в лес за ягодами. К 6 часам вечера он должен был ехать на работу в ночную смену, однако дома не появился.
Супруга обратилась к спасателям.
- Машина была обнаружена на проселочной дороге примерно в 13 километрах от деревни Ухтома. Накануне до темноты спасатели прочесали лесной массив на отдалении примерно 10 километров, но найти пенсионера так и не удалось. Сегодня с утра поисковая операция возобновлена,- сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
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