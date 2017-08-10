В Вашкинском районе ищут пропавшего в лесу мужчину

В Вашкинском районе ищут пропавшего мужчину. Со слов жены, 62-летний супруг накануне около 11 часов утра уехал на машине в лес за ягодами. К 6 часам вечера он должен был ехать на работу в ночную смену, однако дома не появился.

Супруга обратилась к спасателям.