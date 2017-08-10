В Великоустюгском районе грузовик врезался в дом
10.08.2017 [Происшествия]
В Великоустюгском районе большегруз врезался в дом. ДТП произошло накануне около 15 часов на 220 км автодороги Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг, сообщает региональное управление ГИБДД.
55-летний мужчина за рулем автомобиля «Скания» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дом.
В результате аварии водитель серьезных травм не получил, лечится амбулаторно.
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