В Великоустюгском районе грузовик врезался в дом

В Великоустюгском районе большегруз врезался в дом. ДТП произошло накануне около 15 часов на 220 км автодороги Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг, сообщает региональное управление ГИБДД.

55-летний мужчина за рулем автомобиля «Скания» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дом.

В результате аварии водитель серьезных травм не получил, лечится амбулаторно.