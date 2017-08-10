В Сокольском районе водитель ВАЗа погиб после столкновения с фурой

10.08.2017 [Происшествия]
В Сокольском районе водитель ВАЗа погиб после столкновения с фурой

В Сокольском районе столкнулись ВАЗ и фура: водитель легкового авто погиб, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло в ночь с 8 на 9 августа на 546 км автодороги Москва – Архангельск. 21-летний молодой человек за рулем ВАЗ-2114 не справился с управлением авто, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой «Фредлайнер».

От полученных травм водитель легкового авто скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Тэги: ДТП
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