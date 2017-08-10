Фигуранта дела об убийстве в клубе «Дежнев» в Великом Устюге отпустили под домашний арест

Одному из фигурантов уголовного дела об убийстве в клубе «Дежнев» в Великом Устюге содержание под стражей заменили домашним арестом*. Мера пресечения была изменена накануне по решению суда, рассказали Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

Речь идет об 28-летнем устюжанине Александре Б. По версии следствия, он, вместе со своим 29-летним приятелем Алексеем Г. , не только оказывал содействие в совершении преступления, но и подстрекал к нему. Алексея Г. в июне этого года отпустили на свободу под залог в 3 млн рублей. По нашим данным, речь идет об Алексее Глазачеве, сыне бывшего члена общественного совета ОМВД по Великоустюгскому району, владельца одной из гостиниц в Великом Устюге.

Таким образом, сейчас под арестом из трех обвиняемых находится только один – тот, кто стрелял в Дениса Раздрогова - 31-летний Сергей П.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 февраля в ночном клубе «Дежнев». 19-летнего боксера Дениса Раздрогова убили трое посетителей клуба «Дежнев». По словам местных жителей, эти молодые люди устраивают разборки в городе уже не первый год.

* Домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении, где он проживает, с возложением ограничений и (или) запретов и осуществлением за ним контроля. Так, например, среди запретов - выход за пределы жилого помещения, в котором он живет, общение с определенными лицами, использование средств связи и интернета.