В Вологодской области в первом полугодии выросло потребление электроэнергии

09.08.2017 [Общество]

За первое полугодие 2017 года "Вологдаэнергосбыт" поставил в область 2,2 млрд. кВт.ч. электрической энергии. По данным компании, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,3 %.

Судя по цифрам, в 1 полугодии 2017 года в регионе наблюдается тенденция выхода из кризиса и стабилизации электропотребления, но преимущественно рост обусловлен  аномально низкими температурами воздуха. В основном с погодными условиями связано увеличение потребления электроэнергии населением - на 4%, и котельными – на 7%.

Но рост показала и промышленность – в целом на 6%, даже с учетом прекращения деятельности таких крупных предприятий, как «Ботово», СПКХ «Овощной», Птицефабрика «Малечкино», существенным снижением электропотребления предприятием «Вохтожский ДОК».

Например, на 48% выросло электропотребление такого крупного предприятия, как «ФосАгро-Череповец», на 27% - электропотребление «Чагодощенского стеклозавода».

Средняя цена электроэнергии для юридических лиц по договорам энергоснабжения составила 5,8 руб./кВт.ч. В структуре цены 43% приходится на стоимость электроэнергии (мощности), 51% - на услуги сетевых организаций, 5% сбытовая надбавка.

Население рассчитывается по установленным государством тарифам.

В среднем электропотребление городского жителя в Вологодской области в месяц составило 118кВт.ч, сельского – 108 кВт.ч.

 

Тэги: Вологдаэнергосбыт
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске на Почте России украли 859 тысяч рублей: сотрудница устроила пьянку на работе
Собственник «Стройиндустрии» оказался учредителем еще двух предприятий банкротов
В Белозерске пьяный строитель из-за зарплаты убил своего коллегу и закопал тело рядом со строящимся домом
В Ярославской области из-за выезда на встречку трое вологжан пострадали и один погиб
Cельское поселение в Великоустюгском районе покупает иномарку за 667 тысяч рублей
Юрий Кузин уходит с поста мэра Череповца в компанию Алексея Мордашова
Замгубернатора Вологодской области рассказал, что благодаря палочкам для мороженого трудоустроены 40 тотьмичей
В Вологде иномарку вынесло на тротуар: пострадала девушка
Кольцевое пересечение на перекрестке Окружное шоссе-Конева в Вологде завершат ремонтировать осенью 2017 года
Череповчанка уронила 3-месячного ребенка: девочка погибла
09.08.2017 [Происшествия]

В Тотьме вместе с книгами сгорело историческое здание бывшей детской библиотеки

612
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

День добра и Павла
В Вологодской области в первом полугодии выросло потребление электроэнергии
Главврач областного онкодиспансера пожаловался в прокуратуру на пациентов
Северо-Западный банк Сбербанка в I полугодии 2017 года увеличил ипотечный кредитный портфель до 304 млрд рублей
В Вологде группа подростков избила 14-летнего мальчика
Севергазбанк снизил ставку по ипотеке до 9,65% годовых
В Шекснинском районе отчима, привязывавшего падчерицу за ногу к кровати, приговорили к девяти годам колонии
 
09.08.2017 [Общество]

День добра и Павла

252
0
09.08.2017 [БлогоVO]

Три очереди к участковому врачу

691
0
08.08.2017 [Обзор Прессы]

Как стать миллионером?

1262
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика