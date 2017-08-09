В Вологодской области в первом полугодии выросло потребление электроэнергии

За первое полугодие 2017 года "Вологдаэнергосбыт" поставил в область 2,2 млрд. кВт.ч. электрической энергии. По данным компании, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,3 %.

Судя по цифрам, в 1 полугодии 2017 года в регионе наблюдается тенденция выхода из кризиса и стабилизации электропотребления, но преимущественно рост обусловлен аномально низкими температурами воздуха. В основном с погодными условиями связано увеличение потребления электроэнергии населением - на 4%, и котельными – на 7%.

Но рост показала и промышленность – в целом на 6%, даже с учетом прекращения деятельности таких крупных предприятий, как «Ботово», СПКХ «Овощной», Птицефабрика «Малечкино», существенным снижением электропотребления предприятием «Вохтожский ДОК».

Например, на 48% выросло электропотребление такого крупного предприятия, как «ФосАгро-Череповец», на 27% - электропотребление «Чагодощенского стеклозавода».

Средняя цена электроэнергии для юридических лиц по договорам энергоснабжения составила 5,8 руб./кВт.ч. В структуре цены 43% приходится на стоимость электроэнергии (мощности), 51% - на услуги сетевых организаций, 5% сбытовая надбавка.

Население рассчитывается по установленным государством тарифам.

В среднем электропотребление городского жителя в Вологодской области в месяц составило 118кВт.ч, сельского – 108 кВт.ч.