Северо-Западный банк Сбербанка в I полугодии 2017 года увеличил ипотечный кредитный портфель до 304 млрд рублей

В I полугодии 2017 года вновь драйвером роста для кредитного портфеля Северо-Западного банка стала ипотека, портфель которой вырос на 13% и достиг 304 млрд рублей, из них - 155,6 млрд рублей в Санкт-Петербурге.

«Только в Санкт-Петербурге, на который сегодня приходится 51% всего ипотечного портфеля Северо-Западного банка, каждый час 20 клиентов Сбербанка приобретают недвижимость с помощью ипотечного кредитования. Шесть из этих сделок фиксируют переход прав собственности с помощью услуги электронной регистрации. Средняя сумма ипотечного займа в настоящее время составляет 2,1 млн рублей», - подчеркнул председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

Средняя сумма ипотечного кредита в Северо-Западном банке составила 1 млн 762 тыс. рублей. Самая низкая средняя сумма жилищного займа среди регионов Северо-Западного банка в Великом Новгороде - 1 млн 117 тысяч рублей.​

Всего за 1 полугодие 2017 года Северо-Западный банк выдал 31,8 тысяч жилищных кредитов на сумму 56 млрд рублей, что на 18% больше чем в аналогичном периоде 2016 года. В Санкт-Петербурге и Ленинградкой области выдано 15,9 тыс. кредитов на сумму 34 млрд рублей.

45% всех ипотечных кредитов Северо-Западного банка Сбербанка приходится на строящееся жилье, в Санкт-Петербурге она заметно выше - 57%.

65% займов выдаются через партнеров банка. 27% сделок зарегистрировано с использованием услуги электронной регистрации, дающей дисконт 0,5 п.п. к ставке по жилищному кредиту.

При этом доля просроченной задолженности в портфеле ипотеки сократилась от 0,75% до 0,67%, что свидетельствует о высоком качестве ипотечного портфеля банка.

Сегодня на территории обслуживания Северо-Западного банка Сбербанка в 10 субъектах РФ услуги ипотечного кредитования можно получить в 47 Центрах ипотечного кредитования или онлайн на сайте domclick.ru.