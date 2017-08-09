Главврач областного онкодиспансера пожаловался в прокуратуру на пациентов

Главный врач вологодского областного онкодиспансера Андрей Ежов обратился в прокуратуру с жалобой на пациентов. Так он решил заступиться за сотрудников медучреждения, которых вологжане через соцсети обвиняют в хамстве.

- Такое обращение действительно поступило в прокуратуру Вологодской области и будет рассмотрено в установленном порядке, - рассказал Newsvo старший помощник прокурора Вологодской области по взаимодействию со СМИ Максим Пегов.

Напомним, на прошлой неделе в соцсети появился анонимный пост одного из пациентов областного онкодиспансера, в котором он рассказывает, что попасть на прием к медикам очень непросто.

- Огромные очереди с улицы, люди приезжают со всей области и ближайших регионов...хамское отношение к пациентам в регистратуре и справочной, людей с онкологическими заболеваниями не считают за людей!!! Толком не могут дать ответов на элементарные вопросы!! – пишет аноним.

В комментариях люди рассказывают, что такая ситуация с очередями в учреждении длится десятилетиями.