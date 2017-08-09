В Вологде группа подростков избила 14-летнего мальчика
В Вологде во дворе одного из домов на улице Карла Маркса группа подростков избила 14-летнего мальчика. Об инциденте, который произошел накануне вечером, сообщают в соцсетях жители.
- Сегодня около 18:00 часов подростками (их было человек 20)был избит 13 летний мальчик во двое Карла-Маркса 113, очевидцев просьба откликнуться.
В комментариях люди пишут, что толпа напала на мальчика неожиданно.
- Толпа окружила парнишку и его нескольких друзей, после этого один с разбегу ногами ударил в лицо парня этого, он упал, а другой стал бить ногами в лицо. Остальные стояли смотрели. (…) Мальчик еле поднялся, лицо было все в крови и руки, выбежала мать. Толпа хулиганов быстро разбежались, - пишет в соцсети пользователь Женечка Ламова.
В итоге ребенок был госпитализирован. Полицией по данному факту проводится проверка.
- 8 августа 2017 года около 18 часов в отдел полиции №1 МВД по городу Вологда поступило сообщение из детского травматологического пункта о том, что с улицы Карла Маркса был доставлен подросток 2002 года рождения с сотрясением головного мозга и ушибом головы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, степень тяжести полученных травм, - рассказали корреспонденту Newsvo в пресс-службе УМВД по Вологодской области.