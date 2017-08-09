В Вологде группа подростков избила 14-летнего мальчика

В Вологде во дворе одного из домов на улице Карла Маркса группа подростков избила 14-летнего мальчика. Об инциденте, который произошел накануне вечером, сообщают в соцсетях жители.

- Сегодня около 18:00 часов подростками (их было человек 20)был избит 13 летний мальчик во двое Карла-Маркса 113, очевидцев просьба откликнуться.

В комментариях люди пишут, что толпа напала на мальчика неожиданно.

- Толпа окружила парнишку и его нескольких друзей, после этого один с разбегу ногами ударил в лицо парня этого, он упал, а другой стал бить ногами в лицо. Остальные стояли смотрели. (…) Мальчик еле поднялся, лицо было все в крови и руки, выбежала мать. Толпа хулиганов быстро разбежались, - пишет в соцсети пользователь Женечка Ламова.

В итоге ребенок был госпитализирован. Полицией по данному факту проводится проверка.