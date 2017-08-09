Севергазбанк снизил ставку по ипотеке до 9,65%* годовых с уровня 10,15% годовых. Данная ставка действует в рамках акции до 30 сентября 2017 года, при условии внесения первоначального взноса в размере не менее половины от стоимости приобретаемого жилья в строящемся доме. Ипотека на готовое жилье и рефинансирование имеющегося ипотечного кредита при таком же соотношении кредита и залога выдается под 10,1% годовых. Другим условием действия акции является подача заявки в рамках банковского календаря праздников — День знаний, День работника нефтяной и газовой промышленности, День пожилого человека, день рождения и т.д. — за пять дней до и пять дней после праздничной даты.

Без учета скидки банка в рамках календаря праздников ставки при первоначальном взносе не менее половины стоимости объекта ипотеки устанавливаются от 9,9% годовых на новостройки и от 10,35% годовых на вторичный рынок и рефинансирование.

«Ставки, которые действуют у нас сейчас по ипотечным кредитам с минимальным первоначальным взносом, и так являются одними из самых низких на рынке ипотечного кредитования: 10,4% годовых на новостройки и 10,75% на жилье вторичного рынка и рефинансирование, без учета банковского календаря праздников. С учетом календаря праздников они составляют соответственно 10,15% и 10,5% годовых, — комментирует ипотечные программы Сергей Тишко, заместитель председателя правления, начальник Департамента розничного бизнеса и регионального развития Севергазбанка. — Для клиентов с первоначальным взносом не менее половины стоимости приобретаемого жилья мы решили снизить ставки еще больше. Уверены, что данный шаг сделает улучшение жилищных условий для россиян еще более доступным».

Срок ипотечного кредита составляет от 3 до 25 лет, сумма — от 300 тыс. до 20 млн рублей в зависимости от региона. Оформить ипотеку можно во всех регионах присутствия банка: Москва, Санкт-Петербург, Вологодская, Ярославская, Ивановская, Волгоградская, Архангельская, Новгородская области и Республика Коми.

О Севергазбанке

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») (www.severgazbank.ru) — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг для более 500 тысяч частных клиентов и 18 тысяч предприятий. Банк был основан в 1994 году.

Банк имеет рейтинг кредитоспособности от агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу стабильный. Одним из владельцев банка является ведущий негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Севергазбанк признан «Региональным банком года 2017» на премии Финансовая элита России. Также банк удостоен звания «Лучший банк проектов государственно-частного партнерства в сфере транспортной инфраструктуры» на премии Investor Awards 2017.

Севергазбанк — участник системы страхования вкладов и аккредитованный банк-агент Агентства по страхованию вкладов. Банк является участником системы международных расчетов SWIFT, платежной системы Банка России БЭСП и принципалом платежных систем VISA, MasterCard, МИР.

* Первоначальный взнос – от 10% приобретаемого объекта недвижимости (от 5% для держателей зарплатных карт и работников бюджетной сферы). Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Погашение кредита ежемесячными аннуитетными платежами. Процентная ставка составляет от 9,65% до 12,75% годовых. Ставка зависит от выбранной программы кредитования, наличия личного страхования, способа подтверждения дохода, наличия скидки по процентной ставке в соответствии с «Календарем праздников» и наличия регистрации ипотеки в пользу банка. Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК (ПАО «БАНК СГБ»). Генеральная лицензия Банка России №2816 от 13.01.2017. Реклама