В Шекснинском районе отчима, привязывавшего падчерицу за ногу к кровати, приговорили к девяти годам колонии

09.08.2017 [Происшествия]

В Шекснинском районе вынесли приговор мужчине, который развращал 12-летнюю падчерицу и привязывал ее цепью к кровати, сообщает региональное управление следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что с января 2015 года по март 2016 года 47-летний мужчина, будучи пьян, под предлогом воспитания систематически применял к девочке физическую силу, а однажды на несколько часов оставил привязанной за ногу к кровати. Кроме того, подсудимый дважды совершил развратные действия в отношении потерпевшей.

Это побудило мать девочки обратиться в правоохранительные органы. Мужчина был задержан и заключен под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Тэги: педофилы, жестокость, дети
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