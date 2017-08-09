Фильм об Усть-Кубинском районе смонтируют из видео, снятых жителями

09.08.2017 [Общество]

В Усть-Кубинском районе проходит конкурс-фестиваль "Снимается кино". Любой желающий может прислать видео, посвященные району. Пока на конкурс поступило шесть короткометражек.

Сюжетное видео об Усть-Кубинском районе должно укладываться в хронометраж 5-7 минут, его можно передать до 20 августа в районный Дом культуры.

- Тематика работ не ограничена, авторы могут снять фильм о природе Усть-Кубинского района, земляках, празднике лодки, родственниках - участниках войны. Это может быть документальная зарисовка с закадровым голосом или игровое кино, где роли исполняют персонажи. В титрах обязательно указать название картины и авторство. На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и коллективные, - сообщает портал cultinfo.

Итоги конкурса подведут в День российского кино, 27 августа, а из самых интересных работ создадут фильм об Усть-Кубинском районе.

Дополнительная информация по телефонам: (81753)2-21-55, 89216837260.

Тэги: видео, конкурсы
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