В Тотьме на деньги благотворителей из России, США и Украины установят памятник черной лисице

09.08.2017 [Общество]

В Тотьме появится памятник черной лисице. Открыть его планируют в день города, однако где он будет стоять, пока неизвестно. Сегодня ночью сгорело здание бывшей детской библиотеки, возле которой собирались установить памятник.

Черная лисица станет символом подвигов российских купцов, мореходов и промышленников.  Памятник сделан из фибробетона и покрыт бронзовой краской, автор - московский скульптор Илья Вьюев.

Лисицу изготовили и установят на деньги благотворителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Украины, США и Вологодской области.

Как сообщает портал cultinfo, в 1764 году тотемские и вологодские купцы попросили Екатерину II принять карту вновь открытых островов Алеутской гряды. Императрице они преподнесли красивую черную лисицу с серебристым пушистым мехом. Купцы за открытия были награждены золотыми медалями, а Тотьме на герб была пожалована американская черная лиса «в ловле которой тотьмичи упражняются».

Тэги: история, памятники, Тотьма
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