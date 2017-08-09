В Тотьме вместе с книгами сгорело историческое здание бывшей детской библиотеки

09.08.2017 [Происшествия]

В Тотьме сегодня ночью сгорело здание бывшей детской библиотеки на улице Володарского, 16. Жители расстраиваются, что власти ничего не сделали, чтобы сохранить этот дом.

- .. в Тотьме сгорело ещё одно историческое здание. Сегодня, примерно в час ночи произошло возгорание двухэтажного деревянного здания бывшей детской библиотеки по улице Володарского. Пожар начался с задней стороны здания, что позволяет предположить версию об умышленном поджоге,- пишут местные жители на странице "Тотьма Версия" в соцсети.

Видео Егора Калашникова.

- По поводу сгоревшего здания я вызывала полицию на прошлой неделе, но они приехали через 40 минут,когда пьяная компания ушла, - пишет Татьяна.

На фото, которые жители успели снять весной этого года, - пустующие помещения библиотеки, обрушившиеся люстры, валяющиеся на полу книги. Среди них - "Живые и мертвые" Симонова и "Ветераны Великой Отечественной войны. Вологодская область. Тотемский район".

Теперь это все сгорело. Судя по весенним фотографиям, здание вполне можно было отремонтировать и организовать там, например, помещения для допобразования детей. Однако местным властям это не нужно, уверены жители:

- Внутри здания не все так и плачевно было, можно думаю отремонтировать... Очень жалко , единственное место куда я ходила с радостью читать книги., в школьное время, - вспоминает Ирина.

- Если честно я в шоке,не могли бы хотя бы после дня города,это здание можно было отремонтировать оно уж не настолько было уж и плохое..! - считает Ника.

- До сей поры живём по принципу: до основанья всё разрушим, - констатирует Татьяна.

- Как жалко. Любимого места детства больше нет.

- Новость просто с ног сбила...два года я там проработала... Добрая память осталась о доме... Спасибо фотографам нашим, хоть память в фотографиях осталась... Стыдно перед гостями города - в самом посещаемом месте и пожарище....

- Когда был дом пионеров, ходили на различные кружки и занятия, я на радиокружок и фото, к 14 годам перечитала всю детскую библиотеку, мама записалась во взрослую для меня.Конечно,больно было смотреть.

- Очередное место освободили для застройки. Догадайтесь чьё место?

К слову, администрация Тотемского района располагается неподалеку - на Володарского, 4.
Тэги: библиотеки, пожар
Фото со страницы "Тотьма Версия" в соцсети ВКонтакте
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