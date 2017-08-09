Прибыль Севергазбанка за первое полугодие 2017 года в два раза превысила прибыль за весь 2016 год

Чистая прибыль Севергазбанка (ПАО «БАНК СГБ») по российским стандартам бухгалтерского учета в первом полугодии 2017 года составила 226 млн рублей против убытка в 91 млн рублей в первом полугодии 2016 года. Это почти в два раза больше, чем прибыль за весь 2016 год. Рентабельность собственного капитала (ROAE) в годовом выражении составила 13,3%.

Рост прибыли обеспечен ростом доходов от основной деятельности и снижением издержек. Чистые процентные доходы в первом полугодии 2017 года выросли на 6,6% до 728 млн рублей против 683 млн рублей в первом полугодии 2016 года. Операционные расходы сократились на 47% до 766 млн рублей против 1 437 млн рублей годом ранее.

Активы за первое полугодие увеличились на 15,7% (на 5,9 млрд рублей) и составили 43,4 млрд рублей. Рост активов обсусловлен ростом чистой ссудной задолженности на 9,3 млрд рублей до 30,2 млрд рублей, в том числе ростом портфеля ипотечных и межбанковских кредитов. Ипотечный портфель, включающий приобретенные права требования по ипотечным кредитам физических лиц, вырос за первое полугодие на 1,2 млрд руб., в два раза, до 2,4 млрд руб. Портфель кредитов компаниям и предприятиям увеличился на 3,1% (на 228 млн рублей) до 7,6 млрд рублей.

Средства клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенные на текущих счетах и срочных депозитах за 1 полугодие 2017 года выросли на 29% и составили 36,2 млрд рублей. Основной прирост пассивов обеспечили остатки на расчетных и депозитных счетах юридических лиц (не являющихся кредитными организациями), которые увеличились на 69% (8,3 млрд рублей) до 20,4 млрд рублей.

Собственный капитал банка, рассчитываемый по Базель 3, увеличился на 15,4% (на 476 млн рублей) по сравнению с началом года и составил 3,6 млрд рублей. Прирост капитала обусловлен ростом чистой прибыли, подтвержденной KPMG переоценкой основных средств, а также субординированным займом, предоставленным акционером в январе 2017 года.

Достигнутые показатели отражают тренд, начавшийся в 2016 году, который банк закончил с прибылью в 120 млн рублей, и продолжившийся в первом квартале 2017 года, по итогам которого банк получил чистую прибыль в 120 млн рублей, равную прибыли за весь прошлый год.

Справочная информация

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг для более 500 тысяч частных клиентов и 18 тысяч предприятий.

Офисы организации работают в Вологодской, Архангельской, Новгородской, Ярославской, Ивановской, Волгоградской областях, Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве. Банк был основан в 1994 году в Вологде и на сегодня является крупнейшим банком региона.

Одним из владельцев банка является ведущий негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Севергазбанк признан «Региональным банком года 2017» на премии Финансовая элита России. Также банк удостоен звания «Лучший банк проектов государственно-частного партнерства в сфере транспортной инфраструктуры» на премии Investor Awards 2017 издательского дома «Рынок ценных бумаг».