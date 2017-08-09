Череповецкую строительную фирму, слившую бетон в лес, оштрафовали на 110 тысяч рублей

В Череповце фирму, которая слила бетон на участок лесополосы в районе улицы Октябрьской, оштрафовали на 110 тысяч рублей.

«Постановлением суда нарушитель получил штраф, размер которого составил 110 тысяч рублей. У фирмы это повторное подобное деяние. В прошлом году ее уже штрафовали на 50 тысяч рублей, сейчас суд счел, что наказание нужно ужесточить. Сегодня мы выезжали на место и убедились, что виновники привели территорию в порядок: слой бетона срезали, почву засыпали новым грунтом», — сообщил сайту мэрии Череповца заместитель председателя комитета охраны окружающей среды Евгений Иванов.

Напомним, о том, что спецтехника сливает остатки бетона в лесу, в комитет охраны окружающей среды сообщили жители близлежащего дома. Выехавшая на место проверка зафиксировала нарушение.