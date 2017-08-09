В Вытегорском районе рыбнадзор обнаружил незаконно строящийся мост

В Вытегорском районе 6 августа инспекторы рыбоохраны обнаружили незаконно строящийся мост через реку Мегра в районе села Нижнее Понизовье. Строительные работы на водном объекте высшей категории, в котором обитают и нерестятся краснокнижные виды рыб, ведутся без согласования с ведомством.

- Мост через реку возводился бригадой строителей в составе пяти человек с использованием строительной техники – подъемного крана на базе ЗИЛ -130 для перемещения деревянных свай, балок и досок, а также копры, минитрактора для перемещения деревянных свай и других материалов к месту монтажа и копера с электроприводом для забивания свай в дно реки. К моменту прибытия инспекторов в водоохраной зоне реки на расстоянии 20 метров от уреза воды уже располагались штабеля деревянных строительных материалов. Берега Мегры были захламлены строительным мусором и остатками деревянных конструкций демонтированного старого моста, - сообщает Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

На сегодняшний день строительство деревянного моста через реку Мегра с органами рыбоохраны не согласовано. Такое правонарушение влечет за собой штраф в размере от 3 тысяч до 4,5 тыс. рублей для физических лиц, от 8 до 12 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 до 400 тыс. рублей для юридических лиц.

Аукцион на проведение работ по восстановлению элементов пешеходного моста через Мегру был проведен администрацией района в июле этого года. Общая стоимость работ (вместе с ремонтом моста через реку Быковку в том же населенном пункте) составляет 6,265 млн рублей. Подрядчиком было выбрано ООО «Строительная Компания Севермостострой» из Череповца. Согласно аукционной документации, завершить работы необходимо до 31 октября.