В Вытегорском районе рыбнадзор обнаружил незаконно строящийся мост

09.08.2017 [Общество]

В Вытегорском районе 6 августа инспекторы рыбоохраны обнаружили незаконно строящийся мост через реку Мегра в районе села Нижнее Понизовье. Строительные работы на водном объекте высшей категории, в котором обитают и нерестятся краснокнижные виды рыб, ведутся без согласования с ведомством.

- Мост через реку возводился бригадой строителей в составе пяти человек с использованием строительной техники – подъемного крана на базе ЗИЛ -130 для перемещения деревянных свай, балок и досок, а также копры, минитрактора для перемещения деревянных свай и других материалов к месту монтажа и копера с электроприводом для забивания свай в дно реки. К моменту прибытия инспекторов в водоохраной зоне реки на расстоянии 20 метров от уреза воды уже располагались штабеля деревянных строительных материалов. Берега Мегры были захламлены строительным мусором и остатками деревянных конструкций демонтированного старого моста, - сообщает Северо-Западное территориальное управление  Федерального агентства по рыболовству.

На сегодняшний день строительство деревянного моста через реку Мегра с органами рыбоохраны не согласовано. Такое правонарушение влечет за собой штраф в размере от 3 тысяч до 4,5 тыс. рублей для физических лиц, от 8 до 12 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 до 400 тыс. рублей для юридических лиц.

Аукцион на проведение работ по восстановлению элементов пешеходного моста через Мегру был проведен администрацией района в июле этого года. Общая стоимость работ (вместе с ремонтом моста через реку Быковку в том же населенном пункте) составляет 6,265 млн рублей. Подрядчиком было выбрано ООО «Строительная Компания Севермостострой» из Череповца. Согласно аукционной документации, завершить работы необходимо до 31 октября.

Тэги: мосты, нарушения, Строительство
Фото Федерального агентства по рыболовству
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске на Почте России украли 859 тысяч рублей: сотрудница устроила пьянку на работе
Собственник «Стройиндустрии» оказался учредителем еще двух предприятий банкротов
В Белозерске пьяный строитель из-за зарплаты убил своего коллегу и закопал тело рядом со строящимся домом
В Ярославской области из-за выезда на встречку трое вологжан пострадали и один погиб
Cельское поселение в Великоустюгском районе покупает иномарку за 667 тысяч рублей
Замгубернатора Вологодской области рассказал, что благодаря палочкам для мороженого трудоустроены 40 тотьмичей
Юрий Кузин уходит с поста мэра Череповца в компанию Алексея Мордашова
В Вологде иномарку вынесло на тротуар: пострадала девушка
Кольцевое пересечение на перекрестке Окружное шоссе-Конева в Вологде завершат ремонтировать осенью 2017 года
Череповчанка уронила 3-месячного ребенка: девочка погибла
09.08.2017 [Политика]

Юрий Кузин уходит с поста мэра Череповца в компанию Алексея Мордашова

2753
1
09.08.2017 [Новости компаний]

Стоит ли сейчас инвестировать в криптовалюты или уже поздно?

510
0
09.08.2017 [Новости компаний]

Севергазбанк снизил ставку по ипотеке до 9,65% годовых

189
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Главврач областного онкодиспансера пожаловался в прокуратуру на пациентов
В Вологде группа подростков избила 14-летнего мальчика
Севергазбанк снизил ставку по ипотеке до 9,65% годовых
В Шекснинском районе отчима, привязывавшего падчерицу за ногу к кровати, приговорили к девяти годам колонии
Фильм об Усть-Кубинском районе смонтируют из видео, снятых жителями
В Тотьме на деньги благотворителей из России, США и Украины установят памятник черной лисице
В Тотьме вместе с книгами сгорело историческое здание бывшей детской библиотеки
 
28.07.2017 [Общество]

Затопление в Вытегре: фото и видео

5154
0
09.08.2017 [БлогоVO]

Три очереди к участковому врачу

428
0
08.08.2017 [Обзор Прессы]

Как стать миллионером?

985
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика