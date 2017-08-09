Пропавший в Кадуйском районе грибник найден мертвым
09.08.2017 [Происшествия]
69-летний житель Кадуйского района, который 21 июля ушел в лес, найден мертвым.
- Тело мужчины нашли местные жители недалеко от поселка Хохлово. Им оказался местный житель, его опознал сын. Причина смерти пока неизвестна. Со слов сына погибшего, 21 июля он ушел в лес за грибами и не вернулся. В поисках принимали участие спасатели, местные жители и волонтеры, - рассказали в районной администрации.
07.08.2017 [Народный репортер]
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