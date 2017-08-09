Великоустюгскую ЦРБ оштрафовали за недоступность для инвалидов здания детской поликлиники

09.08.2017 [Общество]

Великоустюгскую районную больницу оштрафовали за то, что к зданию детской поликлиники не организован доступ для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

- В том числе не организованы доступ для детей-инвалидов в здание детской поликлиники и проведение активного медицинского наблюдения после профилактических прививок детям первого года жизни, не обеспечивается соблюдение в полном объеме санитарных норм и правил, - сообщает областная прокуратура.

В адрес главного врача ЦРБ было внесено представление о необходимости устранить нарушения закона, которое рассмотрено и удовлетворено. В итоге два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сообщается, что нарушения закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» обнаружились во время прокурорской проверки. Почему на недоступность здания поликлиники не обращали внимания ранее, не понятно.

Кроме того, материалы проверки были направлены в региональное управление Роспотребнадзора, которое оштрафовало районную больницу за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Тэги: здравоохранение, инвалиды
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске на Почте России украли 859 тысяч рублей: сотрудница устроила пьянку на работе
Собственник «Стройиндустрии» оказался учредителем еще двух предприятий банкротов
В Белозерске пьяный строитель из-за зарплаты убил своего коллегу и закопал тело рядом со строящимся домом
В Ярославской области из-за выезда на встречку трое вологжан пострадали и один погиб
Глава Бабаевского района переходит на работу в правительство Вологодской области
Cельское поселение в Великоустюгском районе покупает иномарку за 667 тысяч рублей
Замгубернатора Вологодской области рассказал, что благодаря палочкам для мороженого трудоустроены 40 тотьмичей
В новом доме для переселенцев в Харовске отслаиваются потолки и протекает крыша
В Вологде иномарку вынесло на тротуар: пострадала девушка
Кольцевое пересечение на перекрестке Окружное шоссе-Конева в Вологде завершат ремонтировать осенью 2017 года
08.08.2017 [Общество]

Заместитель начальника МО МВД России «Верховажский» отстранен от занимаемой должности

1753
0
07.08.2017 [Общество]

Первый автобус, работающий на метане, начал курсировать по маршруту №40 в Вологде

1575
2
07.08.2017 [Происшествия]

В Соколе из окна выпал годовалый ребенок

1887
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пропавший в Кадуйском районе грибник найден мертвым
Великоустюгскую ЦРБ оштрафовали за недоступность для инвалидов здания детской поликлиники
Юрий Кузин уходит с поста мэра Череповца в компанию Алексея Мордашова
В Вологде ремонтируют Окружное шоссе
В Нюксенском районе рыбаки нашли тело утонувшего подростка
Прокуратура и Роспотребнадзор подтвердили нарушения санитарных норм в Вожегодской ЦРБ
Благотворительная фотосессия в помощь бездомным животным пройдет в Вологде
 
28.07.2017 [Общество]

Затопление в Вытегре: фото и видео

5124
0
08.08.2017 [БлогоVO]

В Бабаевском районе очень красиво!

671
0
08.08.2017 [Обзор Прессы]

Как стать миллионером?

457
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика