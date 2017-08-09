Великоустюгскую ЦРБ оштрафовали за недоступность для инвалидов здания детской поликлиники

Великоустюгскую районную больницу оштрафовали за то, что к зданию детской поликлиники не организован доступ для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

- В том числе не организованы доступ для детей-инвалидов в здание детской поликлиники и проведение активного медицинского наблюдения после профилактических прививок детям первого года жизни, не обеспечивается соблюдение в полном объеме санитарных норм и правил, - сообщает областная прокуратура.

В адрес главного врача ЦРБ было внесено представление о необходимости устранить нарушения закона, которое рассмотрено и удовлетворено. В итоге два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сообщается, что нарушения закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» обнаружились во время прокурорской проверки. Почему на недоступность здания поликлиники не обращали внимания ранее, не понятно.

Кроме того, материалы проверки были направлены в региональное управление Роспотребнадзора, которое оштрафовало районную больницу за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.